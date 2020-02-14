Sağlık Bakanı'ndan son dakika açıklaması...

Sağlık Bakanı Koca, Ankara'da biten karantina süresi hakkında bilgi verdi.



Corona virüsü salgının yayıldığı Çin'in Wuhan kentinden tahliye edilerek Ankara'ya getirilen 42 kişi için 14 günlük karantina süresi doldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca karantina sürecine ve gözetim altında tutulan 42 vatandaş hakkında açıklama yaptı.



İşte Bakan Koca'nın konuşmasından öne çıkanlar,



''14 günlük zaman dilimde hastalık bulgusuna rastlanılmadı. İlk günden itibaren 3 günlük aldığımız tetkitlerde de bir bulguya rastlanmadı. Bugün çıkan sonuçların negatif olduğu yani corona virüsüne rastlanmadığını rahatlıkla söylebiliriz. 42 yolculardı. Ben kendileri ile, bütün vatandaşlarımızla görüştüm. 5 tane de çocuğumuz vardı. Bundan sonraki süreçte de normal hayatlarına devam edecekler. Yurt dışında olan vatandaşlarımız 1 gün daha kalmak istediklerini belirttiler. Tahliyesini bu çervecede yapan tek ülke olduğumuz özellikle belli etmek istiyorum'' dedi.



KIRGİZİSTAN'DAN 10 BİN KİT TALEBİ



Bakan Koca Türkiye'de üretimi yapılacak corona virüsü kitine de 2 ülkeden talep olduğunu belirterek, ''Bu süreçte kitler DSÖ doğrultusunda üretiliyor. Bir ülkeden 10 bin talebi bulunuyor. Bu kit 90 ila 120 dakika arasında sonuç verebiliyor. Almanya'da ve Fransa'da bulunan kitlerin 3 saati buluyor bu süre. Önümüzdeki günlerde de yurtdışına talebi karşılamak üzere yapılmış olacak. Kırgızistan ve Özbekistan bizden kit istedi. Türkiye'de kit üretiminde sorun olmayacağını söylebiliriz'' dedi.



Koca, ''İçeride sağlık personeli dahil 61 kişi bulunuyor. 42 kişi bugün itibariyle tahliye oldu. Yabancı vatandaşlar ise birgün daha kalarak yarın ülkelerine dönecekler. Hastane ise kapatılmayacak bir enfeksiyon hastanesi olarak kullanılacağını söylebiliriz'' açıklamasını da yaptı.



VİRÜSE KARŞI TÜRKİYE'DE 48 HASTANE



Termal kamera uygulamasının yetersiz olduğu eleştirilere yönelik Bakan Koca, ''DSÖ'nün önerdiklerinden daha ötesini uygulayan ülke Türkiye oldu. Burada gözlem altında tutan bir ülke de olmadı. DSÖ önermediği zamanda biz başlattık bu uygulamayı. Karantina odalarımız hazır. Bizim 48 tane kurabileceğimiz 50 yataklı karantina hastanesi olacak hastanelere sahibiz'' dedi.



HASTANEDEN TABURCU EDİLEN VATANDAŞLAR KONUŞTU



Taburcu edilen İngilizce öğretmeni, ''İngilizce öğretmeni olarak çalışıyordum. Enterasan bir şey oldu. Anneme dediğim anda annem ben seni o hastanede dünyaya getirmiştim dedi. Beni dünyaya getirdiği oda da karantinada kaldım'' açıklamasını yaptı.



Çin'de eğitim gören Meltem Soylu da, ''Wuhan'da eğitim görüyordum. Virüsün yayıldığını duymuştuk ama bu kadar olabileceği tahmin etmedik. Elçiliğimiz çok düzenli bir şekilde yürüttü. Evlerimizden alındık. Ulaşımın sıfır olduğu bir yerden ülkemize getirildik. Wuhan'da karantina süresi bittikten sonra oraya dönmeyi düşünüyorum'' dedi.