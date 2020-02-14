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Koronavirüs 26 ülkeye yayıldı

Bir günde 5 bini aşkın insana daha bulaşan Covid-19 virüsünde vaka sayısı 64 bin 437'ye çıktı, son 24 saatte 121 can kaybı var.

Güncel / 14 Şubat 2020 Cuma 10:24
Koronavirüs 26 ülkeye yayıldı

ayland, Tayvan, Guam, Filipinler ve Japonya tarafından geri çevrilen ve son olarak Kamboçya açıklarına demirleyen yolcu gemisi MS Westerdam'dan ise, güzel haberler geldi. Reuters, karantina altına alınan gemideki yolcuların tahliye edildiğini aktarıyor. Karaya ayak basan yolcuların sevinç gösterileri görülmeye değerdi.
Çin, ABD, Singapur, Tayland, Japonya, Almanya, Güney Kore, Rusya, Malezya, İspanya, Tayvan, Avustralya, Vietnam, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa, Filipinler, İngiltere, Hindistan, Kanada, Nepal, İtalya, Kamboçya, Belçika, Finlandiya, Sri Lanka ve İsveç... Koronavirüs, resmi adıyla Covid-19'un yayıldığı 26 ülkede can almaya devam ediyor.
Çin, son 24 saatte 121 kişinin daha öldüğünü sabaha karşı duyurdu. Uluslararası haber ajansları, yeni ölümleri 05.40'ta 'son dakika' koduyla verdi.

Birleşik Arap EmirlikleriYolcu GemisiGüney KoreAvustralyaUluslararası

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