Juul nedir? Juul ile ilgili mutlaka bilmeniz gerekenler

Juul Türkiye girişimci tarafından geliştirilmiş ve diğer elektronik sigaraların hiçbirine benzemeyen, kendine özgü tasarımı ve kullanım kolaylığı ile öne çıkan bir e sigara modelidir. Jull, milyonlarca kişinin tercih ettiği ve elektronik sigaraların iPhone'u olarak bilinen bir konsepte sahip. Juul'un tasarımı, içerdiği benzersiz teknoloji ve sigara tiryakileri için sağladığı avantaj, oldukça etkileyici.



Juul'ün diğer elektronik sigaralardan farkı nedir?

Juul, ABD'de en önemli girişimlerden biri olarak bilinmektedir ve sigara bağımlılığını ortadan kaldırmak için özel tasarlanmıştır. Kullanım kolaylığını en üst düzeye çıkarmak adına, Juul'ün üzerinde bir tuş yoktur. Bu da pratiklik sağlamaktadır. Lezzetli bir elektronik sigara deneyimi sunan Jull, otomatik olarak düzenlenmiş sıcaklık kontrolü ile, diğer e sigaralar gibi manuel kontrol işlemleri ile sizi yormaz. Jull ve diğer elektronik sigaraların en önemli farklarından bir diğeri ise, Juul'ün tütün yaprağının içinde yer alan nikotin tuzlarını kullanmasıdır. Bu da, nikotinden alınan zararın en aza indirilmesini sağlar. Bu formül, JUULsalts markası ile tescil edilmiştir.



Juul, içerdiği akıllı sıcaklık regülasyon teknolojisi sayesinde, kullanılan malzemenin ideal sıcaklıkta buharlaşmasını sağlar. Yanma işlemi asla meydana gelmez, dolayısı ile ortaya rahatsız edici ve sağlıksız duman çıkması gibi sorunlar yaşanmaz. Juul'ün her anlamda bu kadar sade olmasının nedeni, sigara içenlerin alıştığı sade kullanıma paralel bir kullanıcı deneyimi sunmak istemesidir.



Juul şarjı ne kadar gider?

Juul şarjı, kullanım yoğunluğuna göre farklı olabilmektedir ancak ortalama olarak, bir Juul şarjı 1 gün gitmektedir. Bu diğer elektronik sigaralarda da yaklaşık şarj ömrüdür. Juulpodları, Juul kullananların bilmesi gereken diğer bir konudur. 1 Juulpodu, ortalama olarak 300 puf civarında kullanım ömrü sağlamaktadır.



Juul USA ve UK versiyonları arasındaki fark

Dünya genelinde tercih edilen bir elektronik sigara olan Juul, farklı ülkelerde uygulanan farklı regülasyonlara göre, bazı farklar içerebilmektedir. Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık için farklı modları olan Juul'da, nikotin oranları değişmektedir. İki ülke için cihazlar birebir aynı olmakla birlikte, podlar içinde farklılıklar söz konusudur. UK versiyonunda, Juul yüzde 1,7 nikotin oranı sunmaktadır. USA versiyonunda ise nikotin oranı yüzde 5'tir.



Orijinal Juul ürünleri nereden, nasıl alınır?

Juul ürünleri, internette çeşitli elektronik sigara satış siteleri ve online pazar yerlerinde sunulmuştur. Ancak özel bir teknolojiye sahip olan Juul ürünlerini, tamamen orijinal olarak almanız önem taşımaktadır. Zira kaçak, sahte, yan sanayi ürünler kullanım esnasında sizde ciddi bir sağlık problemine neden olabilir. Bu anlamda, Juul ürünlerinin orijinallerini sunan Juul Türkiye satış sitesi, kaliteli Juul ürünlerini sorunsuz bir şekilde satın almanız için en ideal adrestir. Dünyanın tercih ettiği ve kalitesi ile, birçok kişinin sigara yerine tercih ettiği özel bir ürün olan Juul, Türkiye'de yalnızca Juul Türkiye resmi satış sitesine kullanıcılarla bir araya gelmektedir.



Juul fiyatları ne kadar?

Juul cihazları, podları ve aksesuarları olarak farklı ürün grupları söz konusudur. Juul cihazları, temel olarak elektronik sigara olarak kullanım sunarken, podlar da aktif olarak ürün kullanmanızı sağlayacak, aromatik tütün gruplarıdır.



Juul cihaz fiyatları, UK ya da USA modelleri içinde farklıdır. Cihaz fiyatları, 300 lira düzeylerinden başlayıp, 450 liraya kadar çıkabilmektedir. Bu ürünlerin içerdikleri nikotin oranları ve teknik özellikleri değişebilmektedir. Podlar ise, klasik tobacco, mango, vanilya, mint, creme, elma gibi farklı aromalarla karşımıza çıkarken, ortalama 160-170 lira fiyat aralığında satılmaktadır.

