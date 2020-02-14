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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: İzin vermemeliyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye - Pakistan İş Forumu'nda konuştu.

Siyaset / 14 Şubat 2020 Cuma 14:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: İzin vermemeliyiz
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Erdoğan konuşmasında, 'Şu ana kadar Türkiye'ye yatırım yapan ve güvenen kimse pişman olmamıştır' ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İkili ilişkilerimizi 5 milyar dolar hedefine taşımalıyız. Kararlı, net ve güçlü adımlar atmalı, temennilerin ötesinde ticaretimizi hak ettiği konuma taşımamız gerekiyor' diye konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Türkiye ve Pakistan arasındaki ticaret hacmi süratle 1 milyar doların üzerine çıkmalı. Bu konuda net ve güçlü adımlar atmalıyız. Ekonomimizde rekabet içinde olduğumuz doğrudur. Ama tamamlayıcı bir sürü sektör de var.

Türkiye'nin Pakistan'daki yatırımları 500 milyon doları buluyor. Firmalarımız burada dostluğumuza yakışır şekilde hizmet ediyorlar.

220 MİLYAR DOLARLIK DOĞRUDAN YATIRIM

Biz yabancı yatırım yerine uluslararası yatırım demeyi tercih ediyoruz. Sermaye milliyetçiliğini doğru bulmuyoruz. Ülkemize yatırım yapmayı isteyen herkese kapıları açtık. Şu ana kadar Türkiye'ye yatırım yapan ve güvenen kimse pişman olmamıştır.

Son 17 yılda ülkemize 220 milyar dolarlık doğrudan uluslararası sermaye girişi oldu.

Ülkemizin büyük önem verdiği bağlantısallık konusunun Pakistan için de önemli olduğunu biliyoruz. Pakistan'daki projeler için firmalarımızın tecrübesine başvurulması gerektiğini düşünüyorum.

Türkiye sağlık alt yapısında büyük aşama kaydetti. Dünyada sağlık turizmi konusunda Türkiye çok çok ileri. Şehir hastaneleri bu konuda zirvede.

Toplamda 13 imza atacağız. Türk - Pakistan ilişkilerini en üst seviyeye taşıyacağız.

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