Bahçelievler'de boş bina çöktü

Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır, yıkılan binanın yıkımının yarın yapılacağını, çökmenin nedeninin ise kolon demirlerinin alınması olduğunu söyledi.
Bahçelievler'de daha önce boşaltıldığı belirtilen bir bina çöktü. Emek Caddesi Narlı Sokak'ta boş bir binanın çökmesi üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Enkaz altında insan olması ihtimaline karşı, Bahçelievler Belediyesi arama kurtarma ekibinin de olay yerine gittiği öğrenildi.
İSTANBUL VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI
İstanbul Valiliği, 'Bahçelievler kentsel dönüşüm sebebiyle bir ay önce boşaltılan ve içinde kimsenin yaşamadığı belirtilen bir bina henüz bilinmeyen bir nedenle çökmüştür. Çökme sırasında herhangi bir vatandaşımıza yönelik olumsuz bir durum olup olmadığı araştırılmaktadır.' açıklamasında bulundu.