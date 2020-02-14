Bahçelievler'de boş bina çöktü

Bahçelievler'de daha önce boşaltıldığı belirtilen bir bina çöktü. Emek Caddesi Narlı Sokak'ta boş bir binanın çökmesi üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Enkaz altında insan olması ihtimaline karşı, Bahçelievler Belediyesi arama kurtarma ekibinin de olay yerine gittiği öğrenildi.



İSTANBUL VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI



İstanbul Valiliği, 'Bahçelievler kentsel dönüşüm sebebiyle bir ay önce boşaltılan ve içinde kimsenin yaşamadığı belirtilen bir bina henüz bilinmeyen bir nedenle çökmüştür. Çökme sırasında herhangi bir vatandaşımıza yönelik olumsuz bir durum olup olmadığı araştırılmaktadır.' açıklamasında bulundu.







BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA



Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır olayda şu ana kadar bir can kaybı olmadığını söyledi.



1 ay önce boşaltılan binanın yıkımının yarın planlandığını söyleyen Bahadır, 'Çökmenin nedeni boşaltılan binadaki kolon demirlerinin satılmak üzere alınması' dedi. Bahadır, 'Alt kata boş olduğu için kağıt toplayıcısı girdiği söyleniyor. Bazı görgü tanıkları çıktığını söylüyor. Çalışmalar devam ediyor' diye konuştu.



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