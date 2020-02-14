Araçlar karda kayboldu Kızılırmak dondu

Sivas'ta üç gündür aralıklarla devam eden kar yağışı gece saatlerinde etkisini yitirdi. Kar yağışı yerini dondurucu havaya bıraktı, hava sıcaklığı sıfırın altında 17 dereceye kadar düştü. Kent merkezinde kar kalınlığı yarım metreyi buldu. Park halindeki araçlar yarım metreyi bulan karda kayboldu. Vatandaşlar karla kaplanan arabalarını etrafındaki kar kütlelerini küreklerle temizleyerek çıkarabildi. Sivas Belediyesi ekipleri, iş makineleriyle cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ın kent merkezinden geçen bölümünün yüzeyi buz tutu. Ev ve iş yerlerinin çatısında yaklaşık bir buçuk metrelik buz sarkıtları oluştu.



“Arabalar kara gömülmüş durumda”



Karla kaplanan aracının çevresindeki kar kütlelerini kürekle temizleyen Adnan Kızılgedik, “Kar kalınlığı şuanda yerlerde yarım metreden fazla. Arabalar kara gömülmüş durumda. Arabaları kardan dolayı fazla çıkaramıyoruz. Şuan kar temizliği yapıyoruz arabayı çıkaracağız. Belediye ekiplerinin yolu temizlemesi için onları kolaylık sağlamak istiyoruz. Arabamızın çevresindeki karları kürekle temizliyoruz. Başka imkanımız yok. Aracımız üç gündür park halindeydi' dedi.



Kaynak : İHA

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