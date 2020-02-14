Akdeniz'de 4,5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de, Yunanistan Dodecanese'nin 23,59 kilometre, Marmaris'in ise 100,03 kilometre açıklarında saat 19.02'de 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.



Deprem, yaklaşık 8,72 kilometre derinlikte gerçekleşti.







DATÇA KAYMAKAMI AÇIKLAMA YAPTI



Datça Kaymakamı Mesut Çoban, AA muhabirine, "Akdeniz açıklarında oluşmuş bir deprem. Depremi hissetmedik. Depremle ilgili ilçemizde herhangi olumsuzluk bulunmamaktadır." dedi.



AKDENİZ DÜN DE SALLANMIŞTI



Bölgede dün akşam saatlerinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem olmuştu. Deprem yerin kilometre 11.40 derinliğinde meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 3,9 olarak açıklamıştı.

Kaynak : AA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen AA ajansıdır.