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Afganistan'da ateşkes!

Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) üst düzey bir yetkili, Afganistan'da ABD ile Taliban arasında 7 günlük ateşkes anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Dünya / 14 Şubat 2020 Cuma 21:05
Afganistan'da ateşkes!

ABD Başkanı Donald Trump dün katıldığı bir radyo programında Taliban'la anlaşmanın yakın olduğunu belirterek, "Bir anlaşmaya varmak için iyi bir ihtimal olduğunu düşünüyorum." demişti. Trump'ın bu açıklamasından bir gün sonra Amerikan medyası, ABD ile Taliban arasında 7 günlük bir ateşkes anlaşmasına varıldığını bildirdi.

TRUMP GÖRÜŞMELERE KET VURMUŞTU

ABD Başkanı Trump, ABD ile Taliban arasında Aralık 2018'den bu yana devam eden barış müzakerelerini, 5 Eylül 2019'da Afganistan'daki ABD askerlerine düzenlenen ve Taliban'ın üstlendiği bombalı saldırı üzerine durdurmuştu.

Görüşmelerin askıya alınmasından sonra Taliban bu kez de barış görüşmelerini sürdürmek için çözüm yolunu Rusya'da aramış ve başkent Moskova'ya heyet göndermişti.

Haftalarca belirsiz kalan barış görüşmeleri Taliban'ın elinde rehin tuttuğu 2 ABD vatandaşını serbest bırakmasıyla tekrar başlamıştı.

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