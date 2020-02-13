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Uçak kazasında yardımcı pilot ifade verdi!

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin soruşturma kapsamında, uçakta yardımcı pilot olarak görev yapan F.P'nin tedavi gördüğü hastanede şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı.

3. Sayfa / 13 Şubat 2020 Perşembe 17:29
Uçak kazasında yardımcı pilot ifade verdi!

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 5 Şubat'ta 177 yolcu ile 6 mürettebatın bulunduğu İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının pistten çıkması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

HANGİ SORULAR YÖNELTTİLDİ

Soruşturma kapsamında polis ekipleri, hastanede tedavi altında olan yardımcı pilot F.P'nin şüpheli sıfatıyla ifadesine başvuruldu.

Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen yardımcı pilot F.P'nin tercüman eşliğinde ifadesi alındı.

Yardımcı pilota kazanın nasıl olduğu, pisti neden pas geçmedikleri gibi sorular yöneltildiği öğrenildi.

KAPTAN PİLOTUN İFADESİ ALINAMADI

Öte yandan uçağın kaptan pilotu M.A'nın ise henüz ifadesinin alınmadığı ve hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

PİLOTLARA AĞIR SUÇLAMA

Kazaya ilişkin M.A. ve F.P. hakkında 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan soruşturma başlatılmıştı.



Kaynak : AA

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