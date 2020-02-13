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Korona virüsü yerli çekirdeğe ilgiyi arttırdı

Kuru yemişçiler, dünyada büyük korku oluşturan korona virüsü nedeniyle siyah Çin çekirdeğine olan ilginin azaldığını, yerli beyaz çekirdeğe olan ilginin ise yüzde 50 oranında arttığını söylediler.

Güncel / 13 Şubat 2020 Perşembe 10:20
Korona virüsü yerli çekirdeğe ilgiyi arttırdı

“Yerli çekirdeğe olan ilgi yüzde 50 artı”
Yerli beyaz ayçiçeği çekirdeğinin satışlarının yüzde 50 oranında arttığını ifade eden kuru yemişçi Recai Doğanay, “Siyah Çin çekirdeğinin ülkemize girişi yasaklandı. Halkımız da bu kararı oldukça destekledi. Beyaz yerli çekirdeğe olan rağbet artmaya başladı. Siyah çekirdeğe olan ilgi, gittikçe azalıyor. Çekirdek almaya gelen vatandaşlar, siyah yerine beyaz çekirdek almaya başladılar. Denizli'de 16 bin ton civarında beyaz yerli çekirdek üretimi yapıldı. Bu da piyasayı biraz rahatlattı. Yerli çekirdeğin fiyatı da siyah çekirdeğe göre daha uygun. Siyah çekirdeği 20 liradan satıyorduk, beyaz çekirdeği ise 16 liradan satıyoruz. Vatandaşlar sadece siyah çekirdeğe değil, Çin'den gelen ürünleri almamaya çalışıyor. Yerli çekirdeğe olan ilgi ise yüzde 50 civarında arttı” dedi.

“İnsanlar bilinçlendi ve yerli malına yöneldi”
İnsanların tüketim konusunda bilinçlendiğini dile getiren bir başka kuru yemişçi ise, “Virüs nedeniyle siyah çekirdeğin satışı azaldı. İnsanlar yerli olan ve Denizli'den gelen beyaz çekirdeğe talep gösteriyor. Önceden siyah çekirdek çok satılıyordu. Vatandaşlar artık beyaz çekirdeğe yöneldi. Çin çekirdeği artık ülkemize de alınmıyor. İnsanlar da bilinçlendi. Özellikle yerli malı kullanmayı tercih ediyorlar” diye konuştu.

Korona virüsü salgınından önce ülkeye giriş yapan siyah çekirdekler, vatandaşlar tarafından pek tercih edilmese de tezgahlardaki yerini koruyor.

Çin

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