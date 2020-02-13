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Kılıçdaroğlu, İnce ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski CHP milletvekilli Muharrem İnce ile görüştü.

Siyaset / 13 Şubat 2020 Perşembe 19:04
Kılıçdaroğlu, İnce ile görüştü
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'yi kabul etti. CHP Genel Merkezi'nde yaklaşık 50 dakika süren görüşmede, iki isim, kurultay sürecini ve güncel konuları değerlendirdi.

“Beştepe'ye giden CHP‘li” tartışmaları sonrasında Kılıçdaroğlu'dan randevu talep eden İnce, bu hastanede tedavi gören annesini ziyaret eden Kılıçdaroğlu'na bir kez daha iletmişti.

İnce, görüşme sonrasında, 'Evime geldim. İnsan evine geldikten sonra açıklama yapar mı? CHP üyesiyim. Genel Başkanımla görüşmem kadar doğal bir şey olamaz.' açıklamasını yaptı.





MARTTA KURULTAY VAR

CHP'nin 37'nci Olağan Kurultayı 28-29 Mart'ta yapılacak. Büyük kurultayın ilk gününde genel başkan seçilecek, ikinci gün Parti Meclisi belirlenecek. 60 kişilik Parti Meclisi'nin içinden seçilecek isimlerle, yeni Merkez Yönetim Kurulu şekillenecek.

Muharrem İnce genel başkanlık için aday olduğunu açıklamıştı. Kaynak : AA

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Kemal Kılıçdaroğlu

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