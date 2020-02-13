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'Kapan-6 Zori Operasyonu'ndan görüntüler paylaştı

Jandarma Genel Komutanlığı, Kapan-6 Zori Operasyonu kapsamında ele geçirilenlere ilişkin bilgileri ve operasyona ait görüntüleri paylaştı.

3. Sayfa / 13 Şubat 2020 Perşembe 21:33
'Kapan-6 Zori Operasyonu'ndan görüntüler paylaştı
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Jandarma Genel Komutanlığı, resmi Twitter hesabı üzerinden Kapan-6 Zori Operasyonu kapsamında ele geçilenlere ilişkin bilgileri paylaştı. Paylaşımda, “Diyarbakır ve Batman İl Jandarma Komutanlıklarınca, Kapan-6 Zori Operasyonu kapsamında 830 kg esrar maddesi, 1 hassas terazi, 4 av tüfeği, 1 silah üstü dürbün ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmiştir” denildi.

Ayrıca paylaşımda, operasyona ilişkin görüntülere de yer verildi.

Kaynak : İHA

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