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İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi

TSK, tarafından gönderilen çok namlulu roketatarlar Suriye sınırına konuşlandırıldı.

Güncel / 13 Şubat 2020 Perşembe 11:08
İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi yaptı.

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gönderilen ve buradaki sınır birliklerinde hazır bekletilen komandolar hazırlıklarını tamamladı.

Komandolar daha sonra zırhlı personel taşıyıcılarıyla sınır birliklerine doğru hareket etti.

Öte yandan, TSK tarafından gönderilen çok namlulu roketatarların Suriye sınırına konuşlandırıldığı görüldü. Kaynak : AA

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KomandoTürk Silahlı KuvvetleriİdlibSuriyeReyhanlı

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