İdib'de rejim unsurlarına darbe!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de Suriye ordusu ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) arasında yaşananlara dair yeni bir açıklama yaptı.



55 REJİM UNSURU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



MSB'den yapılan açıklamada, 'İdlib bölgesinde çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre, bugün 55 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir. ' ifadesi kullanıldı.



ETKİSİZ HALE GETİRİLEN REJİM ASKERİ SAYISI 207'YE ULAŞTI



Milli Savunma Bakanlığı, 5 şehit verdiğimiz saldırı sonrası son 3 gündür yapılan misilleme saldırılarında Suriye'de 207 rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



İDLİB'DEKİ 2 SALDIRIDA TOPLAM 13 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU



Suriye'nin İdlib kentinin kuzeyinde Esed rejiminin Pazartesi günü düzenlediği hain saldırıda 5 askerimiz şehit olmuş, 5 askerimizin de yaralanmıştı. Ayrıca 3 Şubat'ta da Esad rejiminin 7 numaralı gözlem noktasının bulunduğu Serakib yakınlarında düzenlediği saldırıda 8 askerimiz şehit olmuştu.

