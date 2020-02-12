USD (Alış - Satış) : 6,05 - 6,06 EURO (Alış - Satış) : 6,56 - 6,57

İdib'de rejim unsurlarına darbe!

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib bölgesinde 55 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Dünya / 12 Şubat 2020 Çarşamba 23:31
İdib'de rejim unsurlarına darbe!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de Suriye ordusu ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) arasında yaşananlara dair yeni bir açıklama yaptı.

55 REJİM UNSURU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

MSB'den yapılan açıklamada, 'İdlib bölgesinde çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre, bugün 55 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir. ' ifadesi kullanıldı.

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN REJİM ASKERİ SAYISI 207'YE ULAŞTI

Milli Savunma Bakanlığı, 5 şehit verdiğimiz saldırı sonrası son 3 gündür yapılan misilleme saldırılarında Suriye'de 207 rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İDLİB'DEKİ 2 SALDIRIDA TOPLAM 13 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Suriye'nin İdlib kentinin kuzeyinde Esed rejiminin Pazartesi günü düzenlediği hain saldırıda 5 askerimiz şehit olmuş, 5 askerimizin de yaralanmıştı. Ayrıca 3 Şubat'ta da Esad rejiminin 7 numaralı gözlem noktasının bulunduğu Serakib yakınlarında düzenlediği saldırıda 8 askerimiz şehit olmuştu.

ŞehitMilli Savunma BakanlığıRejimİdlib

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MACRON’A KİM GAZ VERİYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı