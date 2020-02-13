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GATA'daki FETÖ operasyonunda tutuklama!

FETÖ'nün GATA yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 10 kişi tutuklandı.

Güncel / 13 Şubat 2020 Perşembe 20:55
GATA'daki FETÖ operasyonunda tutuklama!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheli, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüphelilerden 3'ü savcılıkça serbest bırakılırken, diğerleri tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan şüphelilerden 10'u tutuklandı. Mahkeme, 12 kişinin adli kontrol şartları uygulanarak salıverilmelerine hükmetti.

Savcılık tarafından serbest bırakılan 3 kişiden 2'sinin doçent olarak görev yaptıkları ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak üzere itirafçı olup örgüte ilişkin bildiklerini anlattıkları öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Şubat'ta, FETÖ'nün GATA Sağlık Bilimleri Üniversitesindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında profesörlerin de bulunduğu 32 kişi hakkında yakalama emri vermiş, bunlardan 25'i gözaltına alınmıştı.

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