CNN Türk'e çıkan CHP'lilere ihraç istemi

CHP'nin CNN Türk'ü boykot kararının ardından eski İstanbul Baro Başkanı Ümit Kocasakal'ın Başak Şengül'ün sunduğu “Akıl Çemberi”, İrem Çiçek'in de Ahmet Hakan'ın sunduğu “Tarafsız bölge” programına katılarak boykotu delmesi üzerine İl Başkanlığı harekete geçti. Edinilen bilgiye Ümit Kocasakal ve İrem Çiçek'in “Alınan yönerge kararına göre aykırı şekilde davranarak parti politikaları ile bağdaşmayan tutum ve davranışlarından” dolayı kesin ihraç talebiyle İl Disiplin Kurulu'na sevk edildiği öğrenildi. Kararın oy birliği ile alındığı belirtildi. Yine eski CHP Genel Sekreter yardımcısı ve eski İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in de “parti yetkililerinin bilgisi dışında çıktığı televizyon programında parti politikaları ve Genel Başkan aleyhinde parti programı ve disipline bağdaşmayan söylemleri” nedeni ile disipline sevk edildiği kaydedildi. Disiplin sürecine ilişkin hazırlanan tebligatların Kocasakal, Çiçek ve Sevigen'in adresine gönderildiği öğrenildi.







'BOYKOTU UYGUN BULMUYORUM'



Konuyla alakalı konuşan Ümit Kocasakal, 6 Şubat'ta alınan boykot kararını doğru bulmadığını belirterek, “Bu boykot kararının doğru, tutarlı, partinin ilkelerine uygun olduğunu düşünmüyorum. Partimizin bu şekilde tuzağa düşürüldüğünü, algı ve itibarının zedelendiğini düşünüyorum. Çünkü her durumda basın ve ifade özgürlüğünü savunan bir partinin boykot ve buna bağlı olarak disipline sevk kararı yasakçılık olarak nitelendirilecektir. Bu alanda alınabilecek başkaca önlem ve tavırlar vardı. Nasıl taraflı yayın yapıldığına izleyici karar versin. Bu kararla insanların bilgi alma, farklı sesleri duyma yetisini engelliyorsunuz” dedi.





‘ELEŞTİRİLERİN ARDINDAN BOYKOT KARARI ALINDI'



Boykot kararının doğrudan doğruya kendisiyle ilgili alındığının dillendirildiğini kaydeden Kocasakal, “Boykot kararının benimle ilgili alındığını söylüyorlar. Burada pireye kızıp yorgan yakmak ne kadar doğru bilmiyorum. Benim yıllardır çağrılmadığım CNN Türk'e ilk defa 3 sene sonra çağrıldım. Ben ilk olarak 11 Ocak tarihinde Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge programına katıldım. Daha sonra da 3 Şubat'ta Akıl Çemberi programına katıldım. Boykot kararı 3 Şubat'ta katıldığım programda partinin yönetimine ilişkin eleştirilerde bulunmamın ardından alındı. Ben bu eleştirileri de yeni söylemiyorum aslında. Partinin kimliği ile mevcut yönetimini ayırarak söylüyorum. Şimdi sormak istiyorum: 3 Şubat'tan önce söz konusu kanalda düzgün yayıncılık mı vardı? Anılan kanalın durumu böyle de diğer kanalların durumu farklı mı? Katıldığım programlarda hep söylediğim şu oldu: Türkiye böyle bir iktidarı da muhalefete de müstahak değildir bir üçüncü yol vardır. Üçüncü yol da birebir Atatürk çizgisine ve politikasına dönülmesidir” diye konuştu.



‘İFADE ÖZGÜRLÜĞÜMÜ KISITLAYAMAZSINIZ'



Alınan boykot kararının partiye zarar vereceğini söyleyen Kocasakal, “Parti ilkelerine uymadığımı söylüyorlar. Boykotu delmek partinin ilkelerini delmekten daha mı ağır? Alınan karar şöyle duyuruldu: ‘CHP'li hiç kimse CNN Türk kanalına çıkmayacak. Yayınlarına katılmayacaktır.' Bu tam bir emir kipi. Bu yaklaşım partimizin yapısına uygun değil. Hayatım boyunca ifade özgürlüğüne inanmış biriyim. Kendi ifade özgürlüğümün de üzerine titrerim. İfade özgürlüğümü nerede, ne zaman kullanacağımı da ben belirlerim. Benim ifade özgürlüğümü kısıtlayamazsınız. Böyle yaparak, iktidara yöneltilen haklı eleştiriler etkisizleştiriliyor” ifadelerini kullandı.







‘DOĞDUĞUMDAN BERİ CHP'LİYİM'



Disiplin ihlali yapmadığını belirten Ümit Kocasakal, “Ben disiplin ihlali yaptığımı düşünmüyorum. Ama disiplin ihlali yapanlar olduğunu biliyorum umarım onlar için de bu uygulanır. Elbette her şeyin bir bedeli var ama herkes için... Ben doğduğumdan beri CHP'liyim. Gerçek Cumhuriyet, Atatürk ve altıoku savunan biriyim. Benim söylediğim bu partililik ve aidiyet, parti kütüğüne düşülecek şerhle, rozetle izah edilebilecek ve sınırlanabilecek bir aidiyet değil; fikri, kalbi ve genetik bir aidiyettir. Dolayısıyla benim bu üyelik ve aidiyetimi sonlandıracak kudret ve yetki de kimse de yoktur” dedi.





