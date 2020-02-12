ABD bakanların yaptırımlarını kaldırdı!

ABD Hazine Bakanlığı Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik operasyonu nedeniyle uyguladığı yaptırımları kaldırdı.



Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya getirdiği yaptırımları kaldırdı. Karar, ABD'nin Resmi Gazetesi olarak adlandırılan sitede de yayımlandı.



ABD Başkanı Donald Trump, 15 Ekim 2019'da üç bakan ve iki bakanlığı yaptırım listesine almıştı. Bakanların isimlerinin yaptırım listesinden çıkarılması, ABD'li şirketler ya da kişilerle bir kez daha iş yapabilmenin önünü açıyor.



ABD, SURİYE KONUSUNDA TÜRKİYE'DE DESTEK VERMİŞTİ



Suriye'de 5 Türk askerinin şehit olmasının ardından bir açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 'Dün İdlib'de hayatını kaybeden askerlerin ailelerine taziyelerimi sunuyorum. Esad rejimi ve Rusya'nın saldırıları durmalı. Bu saldırıya karşı atılacak adımları koordine etmek için Jim Jeffrey'i Ankara'ya yolladım. NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız' demişti.







NE OLMUŞTU?



ABD Hazine Bakanlığı, geçtiğimiz ekim ayında Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'ye yönelik operasyonuna ilişkin yaptırım kararlarını duyurmuştu.



Bakanlık açıklamasında, Milli Savunma Bakanı Akar, İçişleri Bakanı Soylu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'in yaptırım listesine alındığı bildirmişti.

