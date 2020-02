24 ilde eğitime kar engeli!

AĞRI



Ağrı il merkezi ile merkez ilçedeki okullarda, kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.



Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartlarından dolayı il merkezi ve merkez ilçedeki köylerde ilk ve ortaokullar ile liselerde eğitim ve öğretime 14 Şubat Cuma günü ara verildiği belirtildi.



Açıklamada ayrıca ‬engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.



KAYSERİ



Kayseri'nin Bünyan ilçesinde kar yağışı nedeniyle yarın okullar tatil edildi.



Kaymakamlık'tan yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 Şubat Cuma günü ilçedeki tüm okullarda eğitime ara verildi.



Bünyan'daki okullarda kar yağışı nedeniyle 2 gündür eğitim yapılamıyor.



ARTVİN



Artvin Valiliği'nden yapılan açıklamada, yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 Şubat cuma günü il genelinde ilk ve orta dereceli okullar, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri ile Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim öğretime 2 gün ara verildiği, engelli ve hamile kamu personelinin de bu tarihlerde izinli sayılacağı kaydedildi.



BİTLİS



Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve beklenen yoğun kar nedeniyle kent merkezi ve bağlı köylerdeki okullarda 14 Şubat'ta eğitime ara verildiği bildirildi.



Tatvan Kaymakamlığı da kötü hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildiğini duyurdu.



VAN



Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, kent genelinde olumsuz hava koşullarının etkisinin sürmesi nedeniyle 14 Şubat cuma günü il genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile halk eğitim, rehberlik araştırma, özel eğitim rehabilitasyon merkezlerinin de tatil edildiği belirtilerek, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli olacağı kaydedildi.



ADIYAMAN



Adıyaman'ın Sincik ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime bir gün ara verilecek.



Sincik Kaymakamlığından yapılan açıklamada, 'Devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ilçemiz genelinde 14 Şubat 2020 Cuma günü, ilk ve orta dereceli okullarda ve halk eğitim merkezlerinde, eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de aynı günlerde idari izinli sayılacaktır.' ifadesi kullanıldı.



Kahta ilçesinde de don ve buzlanma nedeniyle sadece taşımalı eğitim gören öğrenciler için okulların yarın tatil edildiği bildirildi.



HAKKARİ



Hakkari'de yoğun kar yağışı nedeniyle okullar yarın da tatil edildi.

Hakkari Valiliği bir gün olan tatil süresini iki güne çıkarttığını duyurdu. Açıklamada, 'Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 14 Şubat 2020 Cuma günü Hakkari Merkez ve ilçelerimizde eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu görevlileri bir gün süre ile izinli sayılacaktır' denildi.



DİYARBAKIR



Diyarbakır'da etkili olan kar yağışı nedeni ile kent genelinde okullar yarın da tatil edildi. Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik veriler ışığında kent genelinde bu gece yaşanacak don ve buzlanma tehlikesi nedeni ile 14 Şubat Cuma günü, Diyarbakır genelinde eğitim veren okullarda eğitim öğretime bir gün süre ile ara verildiği belirtildi. Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de bir gün süre ile idari izinli sayılacağı ifade edildi.



MALATYA



Malatya'da kar nedeniyle il genelinde eğitim öğretime yarın ara verildiği bildirildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde, devam eden olumsuz hava koşulları ve buzlanma dolayısıyla ulaşımda sorunlar yaşandığı belirtildi.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



'Öğrencilerimizin ve personelin güvenliğinin sağlanması bakımından, ilimize bağlı tüm ilçelerde bulunan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi - özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarının 14 Şubat 2020 Cuma günü bir gün süre ile tatil edilmesine karar verilmiştir.



Ayrıca kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personellerden hamile, engelli, böbrek hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri de yarın idari izinli sayılacaklar.'



GÜMÜŞHANE



Gümüşhane'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.



Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda, kentte beklenen kar, buzlanma ve çığ riskinin, sağlık ve ulaşıma olumsuz etkilerinin değerlendirildiği belirtildi.



Bu nedenle kentin tamamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin cuma günü bir gün süreyle tatil edildiği bildirilen açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.



SİİRT



Siirt il genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okulların tatil edildiği bildirildi.



Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, kent merkezinde yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşullarının sürdüğü belirtildi.



Yağış nedeniyle il genelinde resmi ve özel okullar ile eğitim kurumlarında 14 Şubat Cuma eğitime ara verildi.



Ayrıca aynı gün kamu kurumlarında çalışan engelliler ile hamileler de idari izinli sayılacak.



BİNGÖL



Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.



Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşulları ve kar yağışının devam ettiği belirtildi.



Yağış nedeniyle il genelindeki okullarda eğitime 14 Şubat Cuma ara verildiği ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engellilerin de idari izinli sayılacağı bildirildi.



ŞIRNAK



Şırnak il genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın okulların tatil edildiği duyuruldu.



Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde kar yağışının etkili olduğu, bununla beraber olumsuz hava koşullarının sürdüğü belirtildi.



Yoğun kar yağışı ve oluşacak buzlanma nedeniyle 14 Şubat Cuma günü il genelinde eğitime ara verildiği kaydedilen açıklamada kamuda çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayıldığı ifade edildi.



MARDİN



Mardin'in 7 ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle yarın okullar tatil edildi.



Valilikten yapılan açıklamada, kentte devam eden kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Artuklu, Dargeçit, Derik, Midyat, Ömerli, Savur ve Yeşilli ilçelerinde 14 Şubat Cuma eğitime ara verildiği bildirildi.



Açıklamada, kamuda çalışan engelliler ile hamile personelin idari izinli sayılacağı vurgulandı.



GİRESUN



Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada, Doğankent ve Çamoluk ilçelerinde eğitim öğretime yarın ara verildiği belirtildi.



Şebinkarahisar ve Eynesil ilçelerinde eğitime devam edileceği ifade edilen açıklamada, her iki ilçede taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin bir gün izinli sayılacağı kaydedildi.



ORDU



Ordu'nun Mesudiye ve Gürgentepe ilçelerinde kaymakamlıklardan edinilen bilgiye göre de her iki ilçede yarın eğitime ara verildi.



MUŞ



Muş Valiliği, aşırı soğuklara bağlı buzlanma ve don beklentisi ile beklenen kar yağışı sebebiyle 14 Şubat 2020 Cuma günü İl genelinde eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verildiğini açıkladı. Valilik, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de izinli sayılacağını bildirdi.



KARS



Kars Valisi Türker Öksüz, olumsuz hava koşulları sebebiyle il genelindeki tüm okulların 14 Şubat Cuma günü tatil edildiğini duyurdu. Vali Öksüz, hamile ve engelli personelinin de izinli sayılacağını belirtti.



GAZİANTEP



Gaziantep il merkezi ve ilçelerde kar ve buzlanma nedeniyle 1 gün daha tatil edildi.



Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Meteorolojik veriler doğrultusunda bu gece yaşanacak don ve buzlanma tehlikesi karşısında 14 Şubat Cuma Günü Gaziantep il genelinde eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Kamu çalışanlarından hamile ve engelli personelimiz idari izinli sayılacaktır. Gülümsemeniz daim olsun' ifadelerini kullandı.



RİZE



Rize'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 ilçede yarın eğitime ara verildiği bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışından dolayı Güneysu, Çamlıhemşin, Hemşin, Pazar, Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinde 14 Şubat 2020 Cuma ilk ve orta dereceli okullarda eğitim ve öğretime ara verildiği bildirildi.



Aynı ilçelerde engelli ve hamile çalışanların da idari izinli sayılacağı ifade edildi.



SİVAS



Sivas'ta, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullar yarın da tatil edildi.



Tatil kararını Vali Salih Ayhan sosyal medyadan duyurdu. Ayhan, 'Şehrimizdeki kar yağışının maşallahı var. Okulunuzu, öğretmenlerinizi ve arkadaşlarınızı özlediğinizin farkındayım ama olumsuz hava şartlarından dolayı Sivas genelinde 14.02.2020 Cuma günü eğitime 1 gün daha ara veriyoruz. Kuşları ve sokak hayvanlarını unutmayın olur mu?' ifadelerini kullandı. Kamudaki hasta ve hamile personel de idari izinli sayılacak.



Sivas Cumhuriyet Üniversitesi rektörlüğü yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verdi.



Üniversitenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, 'İlimizde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez yerleşke ve ilçelerimizdeki öğrencilerimizin sağlığı ve ulaşımı açısından Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü öğrencilerimiz için 14 Şubat 2020 Cuma günü 1 gün süre ile eğitim-öğretime ara verilmiştir 'denildi.



KAHRAMANMARAŞ



Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle 3'ü tamamen, 2'si kısmen olmak üzere 5 ilçede eğitime 1 gün süreyle ara verildi.



Kahramanmaraş'ta karın etkili olduğu ilçelerde peş peşe tatil haberleri geldi. Elbistan, Afşin ve Ekinözü ilçelerinde kaymakamlıklarca okullar yarın 1 gün süreyle tatil edildi. Merkez Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde ise kırsallardaki eğitime 1 gün ara verildi.



NEVŞEHİR



Nevşehir'de yollarda meydana gelen buzlanma nedeniyle okullar tatil edildi.

Nevşehir Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Yoğun yağan karın oluşturduğu olumsuz koşullar ve yollardaki buzlanma tehlikesi nedeniyle il genelinde 14 Şubat 2020 Cuma günü eğitim öğretime 1 gün ara verme kararı alınmıştır. Ayrıca tüm hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personel de aynı gün izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi.



TUNCELİ



Tunceli'de kar yağışı nedeniyle kent genelinde yarın için okullar tatil edildi.



Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 'Kar yağışı, buzlanma ve soğuk hava nedeniyle Tunceli genelinde (merkez ve 7 ilçemizde )14 Şubat 2020 Cuma bir gün süre ile tüm okullarımız tatil edilmiştir. Engeli olan ve hamile çalışanlarımız da idari izinli sayılacaktır' denildi.