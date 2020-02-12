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Yol verme kavgasında bıçak ve tüfek konuştu!

Denizli’de yol verme tartışması yüzünden çıkan kavgada trafik magandaları, ailesiyle yolculuk yapan gencin kullandığı otomobilin önünü kesip bıçak ve pompalı tüfekle saldırdı. Polis, olayın ardından kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

3. Sayfa / 12 Şubat 2020 Çarşamba 21:37
Yol verme kavgasında bıçak ve tüfek konuştu!
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Olay, Pamukkale ilçesi Acıpayam Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddialara göre, iş çıkışı ailesinin içinde bulunduğu 20 D 2636 plakalı aracıyla evine doğru giden 24 yaşındaki Emre Z. ile 20 TC 005 plakalı araç sürücüsü Oğuzhan K. arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Emre Z.'nin kullandığı otomobilin önüne kesen Oğuzhan K. ve araçtan inen 2 kişi, içerisinde biri kadın 4 kişinin olduğu otomobile bıçak, yumruk ve tekme ile saldırdı. Şahıslar sonrasında ise bindikleri araçla kaçarken Emre Z. ve ailesinin bulunduğu otomobile pompalı tüfekle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar arabanın ön kısmına isabet etti. Olayda büyük korku ve panik yaşandı. Emre Z.'nin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler geniş çaplı bir inceleme yaparken kaçan trafik magandalarını yakalamak için çalışma başlattı. Kaynak : İHA

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PolisPamukkale

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