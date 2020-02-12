Türk ve Alman polisinden ortak dolandırıcılık operasyonu

Almanya'dan Türkiye'ye gönderilen Federal Kriminal Polis Teşkilatı (BKA) raporunda F.Ö. liderliğindeki çetenin İstanbul'da illegal olarak çağrı merkezi kurarak Alman vatandaşları dolandırdıkları belirtildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, konu ile ilgili soruşturma başlattı. Yapılan incelemede şebekenin özellikle yaşlı Alman vatandaşları hedef aldıkları, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak yaklaşık 3 milyon euro vurgun yaptıkları belirlendi. Şebekenin Alman üyelerinin suç gelirlerini kara ve hava yoluyla Türkiye'ye getirdikleri de tespit edildi.



Almanya Federal Polis teşkilatı ile irtibatlı yürütülen soruşturmaların ardından bu sabah iki ülkede ortak operasyon başlatıldı. Türkiye'de İstanbul, Antalya ve Muğla'da 36 şüpheli, Almanya'da ise 40 şüpheliye yönelik gözaltı kararı verildi.



Yapılan baskınlarda çok sayıda zanlı gözaltına alınırken, operasyonların sürdüğü öğrenildi. Kaynak : İHA

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