USD (Alış - Satış) : 6,05 - 6,06 EURO (Alış - Satış) : 6,56 - 6,57

Türk ve Alman polisinden ortak dolandırıcılık operasyonu

Türk ve Alman polisi, kendilerini savcı ve polis olarak tanıtarak Alman vatandaşlarını dolandıran şebekeye yönelik ortak operasyon düzenlendi. İki ülkede eş zamanlı düzenlenen operasyonlar kapsamında 76 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şebekenin özellikle yaşlı Alman vatandaşlarını hedef alarak yaklaşık 3 milyon euro vurgun yaptığı tespit edildi.

3. Sayfa / 12 Şubat 2020 Çarşamba 09:08
Türk ve Alman polisinden ortak dolandırıcılık operasyonu
Video için tıklayın

Almanya'dan Türkiye'ye gönderilen Federal Kriminal Polis Teşkilatı (BKA) raporunda F.Ö. liderliğindeki çetenin İstanbul'da illegal olarak çağrı merkezi kurarak Alman vatandaşları dolandırdıkları belirtildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, konu ile ilgili soruşturma başlattı. Yapılan incelemede şebekenin özellikle yaşlı Alman vatandaşları hedef aldıkları, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak yaklaşık 3 milyon euro vurgun yaptıkları belirlendi. Şebekenin Alman üyelerinin suç gelirlerini kara ve hava yoluyla Türkiye'ye getirdikleri de tespit edildi.

Almanya Federal Polis teşkilatı ile irtibatlı yürütülen soruşturmaların ardından bu sabah iki ülkede ortak operasyon başlatıldı. Türkiye'de İstanbul, Antalya ve Muğla'da 36 şüpheli, Almanya'da ise 40 şüpheliye yönelik gözaltı kararı verildi.

Yapılan baskınlarda çok sayıda zanlı gözaltına alınırken, operasyonların sürdüğü öğrenildi. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

PolisPolis TeşkilatıAntalyaCumhuriyet BaşsavcılığıÇağrı Merkezi

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MACRON’A KİM GAZ VERİYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı