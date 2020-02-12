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Türk havacılık devi iflasını açıklayacak

Türk havacılık tarihinde bir dönem sona eriyor. Uzun süredir finansal sıkıntı içinde olan Atlasglobal, iflasını açıklamaya hazırlanıyor.

Ekonomi / 12 Şubat 2020 Çarşamba 19:56
Türk havacılık devi iflasını açıklayacak

Türkiye'nin köklü hava yolu şirketlerinden olan ve uzun süredir maddi sıkıntılarla boğuşan Atlasglobal, iflasını açıklamaya hazırlanıyor. Airport Haber'in aktardığına göre, Atlasglobal'de personel ile toplantı yapıldığı ve yarından itibaren işe gelmemelerinin tebliğ edildiği öğrenildi. Şirketin tüm uçuş operasyonlarını durdurduğu belirtildi.

ARTAN MALİYETLER SONRASI MALİ DARBOĞAZA GİRDİ

Atlasglobal, 2016 yılından itibaren başlayan ekonomik dalgalanma ve İstanbul Havalimanı'ndaki artan maliyetler nedeniyle 26 Kasım 2019 tarihinde uçuşlarını durdurduğunu açıklamıştı. Hava yolu şirketi, 21 Aralık 2019'da uçuşlara yeniden başlasa da söz konusu maddi sıkıntıların aşılamaması üzerinde iflas kararı alındı.



BİR İLK OLACAK

Atlasglobal, İstanbul Havalimanı'nın açılmasından sonra Türk sivil havacılık sektörünün ilk iflas eden hava yolu şirketi olarak tarihe geçecek.

İLK UÇUŞUNU 1 HAZİRAN 2001'DE GERÇEKLEŞTİRDİ

Atlasglobal 14 Mart 2001'de 'Tarifesiz İç Hat ve Dış Hat Uçuşlarda Yolcu ve Kargo Taşımacılığı' gerçekleştirmek üzere kuruldu ve ilk uçuşunu 1 Haziran 2001'de gerçekleştirdi. Şirket, iç ve dış hat tarifeli uçuşlarına 2004 yılında başladı. Atlasglobal Türkiye'de IOSA sertifikalı ilk IATA üyesi özel hava yolu oldu.

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