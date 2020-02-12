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TSK, Halep'te Esad Rejimi hedeflerini vurdu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Halep’in batısında Esad rejimi hedeflerini çok namlulu roketatarlar (ÇNRA) ile vurdu.

Dünya / 12 Şubat 2020 Çarşamba 18:39
TSK, Halep'te Esad Rejimi hedeflerini vurdu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suriye mesajından sonra bölgede sıcak saatler yaşanmaya başladı.

ERDOĞAN 'VURURUZ' RESTİ ÇEKMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısında, İdlib'te Türk askerine yapılan saldırıların ardından bölgedeki gelişmeler hakkında bilgiler vererek, 'Bu süreçte gözlem noktalarındaki veya diğer yerlerdeki askerlerimize en küçük bir zarar gelmesi halinde, Soçi mutabakatı sınırlarına bağlı kalmadan rejim güçlerini her yerde vuracağımızı buradan ilan ediyorum' ifadelerini kullanmıştı.



TSK'NIN VURDUĞU ANLAR KAMERAYA YANSIDI

TSK, Halep'in batısında ilerleme girişiminde bulunan Esed rejimi hedeflerini vurdu. TSK'nın çok namlulu roket atar (ÇNRA) ile Esad rejimini vurduğu anlar kameraya yansıdı.
Kaynak : İHA

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CumhurbaşkanıRejimİdlibSuriyeRecep Tayyip Erdoğan

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