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Toplanan inek sütü miktarı aralıkta arttı

Ülke genelinde toplanan inek sütü miktarı, Aralık 2019'da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 artarak 780 bin 842 ton oldu.

Ekonomi / 12 Şubat 2020 Çarşamba 14:32
Toplanan inek sütü miktarı aralıkta arttı

Ankara

Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarı, Aralık 2019'da bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,4 artarak 780 bin 842 tona yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2019'a ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, toplanan inek sütü miktarı, geçen yıl aralıkta yıllık bazda yüzde 1,4 artarak 780 bin 842 ton oldu. Bu dönemde ticari süt işletmeleri tarafından gerçekleştirilen içme sütü üretimi yüzde 0,4 yükselerek 141 bin 301 tona çıktı.

Aynı dönemde inek peyniri üretimi yüzde 2,3 azalışla 56 bin 721 tona düştü. Koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri üretimi ise yüzde 65,7 azalarak 271 tona geriledi.

Yoğurt üretimi, Aralık 2019'da bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1 düştü ve 88 bin 479 ton olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde ayran üretimi ise yüzde 6,6 artarak 57 bin 168 tona çıktı.

Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı, ortalama yüzde 3,5 ve protein oranı ortalama yüzde 3,2 olarak tespit edildi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı, geçen yıl aralıkta bir önceki aya göre yüzde 0,9 arttı. Aralık 2019'da takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı da bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1 artış gösterdi

Süt ÜrünleriTakvimKeçi

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