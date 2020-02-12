TOFAŞ fabrikasında şok ölüm!

TOFAŞ’ta çalışan Adem Kılıç’ı (38), iş çıkışı evine gitmeyince eşi merak ederek fabrikayı aradı. Bunun üzerine fabrikada arama yapan çalışanlar, sabah 10.00 sularında kapıyı kırarak, Kılıç’ı lavaboda hareketsiz yatarken buldu. Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Kılıç’ın öldüğü anlaşıldı. İlk incelemelerde kalp krizi geçirdiği sanılan Adem Kılıç’ın kesin ölüm sebebi otopsi neticesinde belli olacak. Kaynak : İHA

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