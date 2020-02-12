SGK duyurdu! 2 bin 500 liraya kadar çıktı...

Emekliler, banka promosyonu görüşmelerinde masada olmak istiyor.7 emekli derneğinden oluşan Türkiye Emekliler Platformu, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Türkiye Bankalar Birliği arasında bu ay yapılacak banka promosyonu görüşmelerinin tarafı olmak istediğini açıkladı. Bankalar da yarışa girdi. Promosyon teklifleri 2 bin 500 liraya kadar çıktı. Peki, 2020 Emekli promosyonu ne zaman verilecek? Emekliye promosyon 2020 oranları belli oldu mu? 2020 banka promosyonu ne kadar oldu? Hangi banka emekliye ne kadar promosyon verecek?



Milyonlarca emekli bekliyordu. Emekliye promosyonda sona yaklaşılıyor. Bankalar art arda tekliflerini açıklarken emekliler de en yüksek promosyonu hangi banka veriyor, araştırmasına girdi. 2020 promosyon ücretleri emekliler tarafından merak ediliyor. Promosyon ödemeleri 2 bin 500 liraya kadar çıktı. Peki, emekliye promosyon ödemesi ne zaman yapılacak? En yüksek

veren banka belli mi? Bankalar emekliye ne kadar promosyon verecek? İşte emekliye promosyon ücretleri hakkında merak edilenler….



Emekliler, banka promosyonu görüşmelerinde masada olmak istiyor. Türkiye Emekliler Derneği, Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği, Türkiye Emekli Subaylar Derneği, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği, Tüm Sivil Emekliler Derneği, Tüm Bağ-Kur Emeklileri Derneği ve Türkiye Emekli Emniyet Müdürleri Derneği'nden oluşan Türkiye Emekliler Platformu, dün banka promosyon gündemiyle toplandı.



Platformun dönem sözcülüğünü yapan Tüm İşçi Emeklileri Derneği Başkanlığındaki toplantıda, bu ay SGK ile Türkiye Bankalar Birliği arasında görüşmeleri başlayacak banka promosyonu ele alındı. Toplantıda, emeklilerin mevcut banka promosyonu rakamlarının düşük kaldığı tespitini görüşen Platform üyeleri, promosyon görüşmelerinde emeklilerin de masada olması ve yeni rakamların ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenmesi talebini benimsedi. Platform üyeleri, promosyon görüşmelerinde yer almak için SGK ve Türkiye Bankalar Birliği nezdinde girişimlere başlama kararı da aldı.



'PROMOSYON ÇALIŞANLARLA AYNI ORANDA OLMALI VE YILLIK ÖDENMELİ'



Türkiye Emekliler Platformu Dönem Sözcüsü ve Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Satılmış Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamu çalışanlarına ödenen banka promosyonlarının emeklilere de emsal teşkil etmesi gerektiğini söyledi. Bankalardan çalışanlar ile emekliler arasında ayrım yapmamalarını isteyen Çalışkan, 'Banka promosyonları emeklilere çalışanlarla aynı oranda olmalı ve yıllık olarak ödenmeli.' dedi.



Emeklilerin, toplumun ilgiye ve desteğe ihtiyaç duyan kesimlerinin başında geldiğini ifade eden Çalışkan, şunları kaydetti:

'Yeni promosyon rakamının emeklilerimize nefes niteliğinde olmasını istiyoruz. Elektrik, doğal gaz ve su faturaları ile ulaşım ve diğer harcamalardaki artışlar emeklilerimizi zorluyor. Bankaların da bu gerçeği görüp emeklilere tatmin edici bir miktarda katkı vermesi gerekiyor. Emeklilerimizin beklentisi günün koşullarına uygun, dişe dokunur bir rakamın belirlenmesi.'



SGK PROMOSYON GÖRÜŞMELERİNE BAŞLIYOR



Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında 2017'de imzalanan protokolle ilk defa toplu olarak başlatılan emeklilere banka promosyonu uygulamasında üç yıl geride kaldı. Üç yıllığına, bin lira aylık alanlara 300, bin ile 2 bin lira arasında aylık alanlara 375, 2 bin lira üzeri aylık alanlara ise 450 lira olarak uygulanan banka promosyonda birçok emeklinin sözleşme süresi sona eriyor. 13 milyon emekliyi ilgilendiren promosyon görüşmeleri Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye Bankalar Birliği arasında bu ay yapılacak.



13 MİLYON EMEKLİYE 300 MİLYAR LİRA ÖDENDİ



Yaklaşık 13 milyon emekliye geçen yıl aylıkları karşılığında 300 milyar lira civarında ödeme yapan SGK'nin emeklilere bu yıl 350 milyar lira aylık ödemesi öngörülüyor. Kurum, geçen yıl Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyeleri kapsamında da emeklilere 21,4 milyar lira ödeme yapmıştı.



EMEKLİYE HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON ÜCRETİ VERİYOR?



AKBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Tüm ATM'lerden ücretsiz para çekme, bedava havale ve EFT, bireysel kredilere özel faiz oranı gibi imkanlar sunuyor. Emekliler, maaşları yatmadan 2 gün önce hesaptan para çekebiliyor.



FİBABANKA: Maaşa göre 330, 415, 500 lira promosyon ödemesi yapıyor.



DENİZBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Emekli maaşı müşterisi kazandıranlara da 100 lira veriyor. Alışveriş ve faturalarda indirim, özel faizli kredi gibi uygulamaları var.



ING: 450 liraya varan ödemeye ek olarak emekliler, 2 otomatik fatura talimatı vererek 250 lira, bir emekli arkadaşını ING'ye getirerek 150 ve ING Mobil kullanarak 50 lira ek nakit promosyon kazanabiliyor.



İŞ BANKASI: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Kredi kartı ücreti almıyor, özel faiz, ücretsiz havale ve EFT imkanları sağlıyor.



HALKBANK: 1.000 TL altında emekli maaşı alanlara 300 TL, 1.000 TL ile 2.000 TL arasında emekli maaşı alanlara 375 TL, 2.000 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 450 TL tutarında promosyon ödemesi yapılıyor.



TEB: Türk Ekonomi Bankası (TEB), yeni kampanyası ile emekli maaşını taşıyan ve 10 emekliyi TEB Emekli Bankacılığı ailesine katan müşterilerine 2 bin 500 TL'ye varan promosyon verecek. TEB'den yapılan açıklamaya göre, banka, emekliler için yeni bir kampanyayı daha hayata geçiriyor. TEB'in, 10 Şubat itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklisi olup emekli maaşını taşıyan müşterilerine yönelik başlattığı kampanya kapsamında, maaşı 999 TL'ye kadar olan emekliler 850 TL, 1000 TL ile 1999 TL arasında maaş alan emekliler ise 925 TL promosyon avantajından yararlanacak. Emekli maaşı 2 bin TL ve üzeri olan emekliler ise 1000 TL promosyon alabilecek. TEB'in kampanyasından yararlanmak isteyen emeklilerin en az 2 adet yeni otomatik fatura ödeme talimatı vermesi ve ayrıntılı bilgi için TEB şubelerine başvurması gerekiyor. Ayrıca TEB, yakınlarına tavsiye ederek TEB Emekli Bankacılığı ailesine katan müşterilerine de kişi başına 150 TL toplamda 1500 TL'ye varan ödeme yapıyor. Böylelikle emeklilerin alabileceği promosyon 2 bin 500 TL'ye kadar çıkıyor. Emekli müşterileri için özel müşteri hizmeti hattı da kuran TEB, emeklilerin bu hattan ve internet bankacılığından yapacakları EFT ve havale işlemlerinden ücret almıyor. TEB şubelerinde öncelikli hizmet, kredi kartı ücret muafiyeti, günlük nakit çekim imkanı sunan Marifetli Hesap ile birikimlerine yüksek faiz ve ATM'lerden yüksek çekim limiti, TEB'in emeklilere özel paketinde yer alan diğer hizmetler arasında yer alıyor.Şubat ayı içerisinde TEB Emekli dünyasına katılan müşteriler ayrıca, TEB kredi kartlarına başvuru yapması durumunda onaylanan kredi kartları ile yapacakları market harcamalarında 150 TL'ye varan indirime de hak kazanıyor.



QNB FİNANSBANK: QNB Finansbank, emekli maaşını üç yıl boyunca kendisinden alma sözü veren emeklilere 1250 TL'ye varan nakit kazanma fırsatı sunuyor. Bankadan yapılan açıklamaya göre, QNB Finansbank, ayrıca emekli tanıdıklarının maaşını QNB Finansbank'a yönlendiren müşterilere, yönlendikleri emekli başına 125 TL olmak üzere toplamda 1250 TL nakit kazanma fırsatı sunuyor. Bu iki kampanya sayesinde bir emekli müşteri toplamda 2 bin 500TL'ye kadar nakit kazanma fırsatı yakalayabilecek. QNB Finansbank müşterisi emekliler, Türkiye'deki tüm QNB Finansbank şubelerinde öncelikli hizmet alabilmelerinin yanı sıra yurt içi tüm banka ve ATM'lerden ayda iki defa ücretsiz para çekme hakkına da sahip olacaklar. Buna ek olarak, bireysel internet bankacılığı kullanılarak yapılacak işlemlerden EFT ve havale işlemleri de ücretsiz olacak. Ayrıca CardFinans Emekli kredi kartına sahip olan emekliler, ilk yıl yıllık üyelik ücreti ödemeyip, eczane ve marketlerde QNB Finansbank POS'larından yapacakları 50 TL ve üzeri alışverişlerde yüzde 5 oranında, aylık 15 TL indirim ayrıcalığından da faydalanabilecek.



PROMOSYON ÜCRETİ NEDİR?



Emekli maaşlarını bankalardan alan vatandaşlar için uygulamaya sokulan promosyon; maaşlarını anlaştıkları bankadan üç yıl almak şartıyla bir kereye mahsus olarak emeklilere verilen ödemeye denmektedir.

