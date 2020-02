Korona virüs Tahtakale esnafını vurdu

Çin’de başlayan virüs salgını Türkiye’de Tahtakale esnafını da etkiledi. Ürünlerin çok büyük bir kısmını Çin’den ithal eden Tahtakale esnafı, vatandaşların Çin’den gelen ürünleri talep etmediklerini ve yerli ürün aradıklarını vurguladı. İşlerin zaten durgun olduğunu dile getiren Tahtakale esnafı Fehmi Durdu, insanların ürünü almadan önce ürünün hangi menşeli olduğunu sorduklarını, Çin olduğunu söyleyince ürünü almadıklarını dile getirdi. Durdu şöyle devam etti: ‘ Korona virüsü etkilemez mi? Zaten işler durgundu. Birde öyle olunca giren kişi ne diyor Çin Malımı diyor soruyor. Doğruyu söylemek gerekirse ne ise o söylüyoruz. Almaktan da vazgeçiyorlar. Şimdi yerli üretime kayma var. Bu böyle virüslerde zaten zaman zaman bizim Türkiye’de bir çok kereler oluyor. Mesela kuş gribi, deli dana gribi, korono virüsü bunun önlemi alınacak gibi de değil yani. İnsanları yerli üretime teşvik ediyor ama üretim yok ki. Üretim seferberliğini yapmadan bu üretim olmaz. Devlet üretim seferberliği başlatacak. Emredecek, diyecek ki herhangi bir Üniversite’ye sen araba yapacaksın kardeşim, sen bilim yapacaksın ilim yapacaksın sana şu kadar da süre. Bu şekilde yönlendireceksin. 3 kuruş eline vermek ile üretim olmaz. Onu adam 2 dakikada çer çöp ediyor. Çin ürünlerinde acaba virüs var mıdır? Bize de bulaşır mı? Gelir mi? İnsanlardan bile çekinir olduk yani” dedi.



“Fırsatçılar maskenin kutusunu 50 liraya çıkarttı”



Daha önce Çin’den ithal edilen ve raflarında maskelere de yer verdiklerini dile getiren Tahtakale esnafı Fehmi Durdu, maskelerin fırsatçıların eline düştüğünü her gün maske fiyatlarının arttığını dile getirdi. Durdu şöyle devam etti: ‘ Maske yok. Kutusu 10 lira olan maske 50 liraya çıktı. Oda yok. Gene yok. Yurt dışına gidiyor. Her gün fiyat artışı yapıyorlar. Fırsatçılık olarak yapıyorlar. Alo malı ayır diyorsun. Onu bile zamsız ayırmıyorlar. Parayı da peşin alıyorlar. Önce parayı gönderiyorsunuz sonra ürün gelirse geliyor. Öbür türlü gelmiyor. Ticaret yapanlar fırsat bu fırsat diyor. Örnek veriyorum kutusu 10 liralık olan maske şu anda en son sorduğumda 42 lira idi alışı. Satışı ayrı. En kötü ihtimalle maskenin kutusu 50 liraya satılır. Ama oda yok. Gene yok’ dedi.



Çin malı diye Flash belleği almadı



Dükkana gelen bir müşteri, Tahtakale esnafından Flash bellek almak istediğini söyleyip tezgaha geçti. Ama tezgahta baktığı ürünlerin Çin malı olduğunu görünce ürünü geri bırakarak esnafa Çin ürünlerini almadığını söyleyerek teşekkür etti ve dükkandan ayrıldı. Çin ürünlerini tercih etmediğini yerli ürünleri almaya özen gösterdiğini belirten vatandaş Ferhat Güller: “Flash Bellek alacaktım. Flash bellekler Çin malı olduğu için almadım. Korono virüs var. Bu mallar hastalık taşıyor olabilir. Birinci özelliğim Uygur Türklerine yaptıkları zulümler Çinlilerin. Yüksek vergiler uyguladılar Türkiye’ye. Bu yüzden ben yerli malı almaya daha özen gösteriyorum. İnşallah bir Türk yapımı bulursam Flash Bellek alacağım. Uygur Türklerine bir ay önce namazı ve tesettürü yasakladılar. Birinci önceliğim o bir Müslüman olarak. İkinci önceliğimde buldukları her şeyi yiyor bunlar. Artı hayvanlara çeşitli işkenceler yapıyorlar. Köpekleri canlı canlı pürmüzlerle yaktıklarını biliyorum. Sosyal medyadan takip ediyorum. İnşallah bütün dünya bunlara tepkili olursa daha iyi olur. Ama tabi ülkemize de Korona virüs bulaşmasın” dedi.



Kaynak : İHA

