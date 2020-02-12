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Kontrolden çıkan otomobil defalarca takla attı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde otomobil sürücüsünün kontrolden çıktığı otomobil defalarca takla attı.

3. Sayfa / 12 Şubat 2020 Çarşamba 22:11
Kontrolden çıkan otomobil defalarca takla attı
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Kaza Kuşadası-Selçuk yolunda saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kiraladığı otomobille Kuşadası’ndan Selçuk istikametine giden Tacdin T.(54) kontrolündeki 09 ABA 955 plakalı otomobil Selçuk virajlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Defalarca takla atan otomobil, yol kenarındaki kayalara çarparak durabildi. Olay yerine 112 acil servis ekipleri, Jandarma ekipleri ve Polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak müşahede altına alındı. Otomobil sürücüsü Tacdin T.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kaynak : İHA

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PolisDireksiyonJandarma112 Acil Servis

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