USD (Alış - Satış) : 6,05 - 6,06 EURO (Alış - Satış) : 6,56 - 6,57

Japonya'daki karantina gemisinde 40 kişide daha korona tespiti

Japonya’da korona virüsü nedeniyle karantina altına alınan gemide 40 kişinin daha enfekte olduğunun anlaşılmasıyla gemide karşılaşılan vaka sayısı 175’e, Japonya genelindeki vaka sayısı ise 204’e yükseldi.

Sağlık / 12 Şubat 2020 Çarşamba 09:46
Japonya'daki karantina gemisinde 40 kişide daha korona tespiti

Çin’in Wuhan kentinden yayılan korona virüsü nedeniyle Japonya’da karantina altına alınan gemiden bugün de kötü haber geldi. Japonya Sağlık Bakanı Katsunobu Kato, gemide son olarak test yapılan 53 kişiden 39’unda korona virüsü tespit edildiğini açıkladı.

Ayrıca, 39 kişiden ayrı olarak, 1 karantina görevlisinin de enfekte olduğu anlaşılırken, tespit edilen tüm yeni vakaların sağlık kuruluşlarına sevk edileceği belirtildi. Son vakalarla birlikte gemide şimdiye dek tespit edilmiş vaka sayısı 175’e çıkarken, ülke genelinde bildirilen vaka sayısı da 204 oldu.

KARANTİNA SONA ERECEK

Hong Konglu bir yolcunun gemiyi terk ettikten sonra korona virüsü taşıdığının anlaşılması üzerine Japonya’da karantina altına alınan gemideki karantinanın 19 Şubat’ta sona ereceği açıklanmıştı. Karantina süresinin uzatılıp uzatılmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

KarantinaKötü HaberJaponyaSağlık Bakanı

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MACRON’A KİM GAZ VERİYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı