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Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor!

Bolu’da, kar yağışının aralıklarla hafif şekilde devam ettiği yüksek kesimlerde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düşüyor.

Yaşam / 12 Şubat 2020 Çarşamba 10:37
Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor!
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Bolu’da, geçtiğimiz haftadan itibaren etkili olan kar yağışı yüksek kesimlerde aralıklarla devam ediyor. Bolu Dağı’nın D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu geçişlerinde devam eden ancak etkisini azaltan kar yağışı sonrasında oluşan yoğun sis sürücülere zor anlar yaşatıyor. Sis nedeniyle 900 rakımlı Bolu Dağı D-100 karayolu geçişinde görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Karayolları ekipleri ise, kar yağışı sonrası oluşabilecek buzlanmalara karşı tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Sürücüler, sis ve buzlanmaya karşı hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde uyarılıyor. Kaynak : İHA

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Kar YağışıBolu Dağı

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