Binlerce memuru kapsıyor...

Daha önce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri 4706 sayılı Kanunun 4. maddesi uyarınca kamu lojmanlarını satışa çıkarmaya başlamıştı. Türkiye İş Bankası ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü ise kamuya ait lojmanların ihale yoluyla satışında ev kredisi kullandırılmasına yönelik protokol imzaladı. Memura lojman satışı nasıl olacak? Lojman satışı için belirlenen şartlar nelerdir? İşte konuyla ilgili ayrıntılar…



Kişiye özel geri ödeme seçenekleri sunan İş Bankası, kamu lojman alımlarının finansmanı amacıyla ev kredisi talep eden alıcılara 120 ay vadeye kadar aylık yüzde 0,95 faiz oranı ile kredi kullandıracak. İş Bankası’nın ev kredisi ürünlerine dair detaylara ve kredi koşulları ile ilgili bilgiye isbank.com.tr ve 0850 724 0 724 Telefon Şubesi'nden ulaşılabiliyor.



LOJMAN SATIŞLARI NASIL OLACAK?



Memura lojman satışları, kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulması mümkün bulunan kamu konutları kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulduktan sonra satışa konu edilebilecek. Üzerinde kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmamış kamu konutu bulunan taşınmazlar ise üzerindeki yapılarla birlikte bir bütün olarak satılabilecek.



Lojmanlar öncelikli olarak memurlara verilecek. İhalelerde istekli çıkmadığı, isteklilerin belgeleri veya teklifleri uygun görülmediği takdirde kamu konutu ivedilikle tekrar ihaleye çıkarılacak. İhale bedelinin peşin olarak ödenmesi durumunda ihale bedeline yüzde 10 indirim uygulanacak. Memurlara ikamet ettiği kamu konutunu satın almak istemesi halinde ise 5, 7 ve 10 yıl süreli ödeme imkânı da verilecek.



Memur, ihale bedelini 5 yılda ödemek istemesi halinde, yüzde 20'si peşin kalan tutarı 60 ay, 7 yılda ödemek istemesi halinde yüzde 25'i peşin kalan tutarı 84 ay, 10 yılda ödemek istemesi halinde ise yüzde 30'u peşin kalan tutarı 120 ay olmak üzere TÜFE oranında artışlarla taksitli ödeme yapabilecek. Memura lojman satışı, TÜFE en fazla yüzde 12 olarak hesaplanacak. Borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez Türkiye İstatistik Kurumu'nun aylık TÜFE değişim oranında artırılarak hesaplanacak.



KAÇ TANE LOJMAN SATILACAK?



Şükrü Saraçoğlu örneğinde olduğu gibi şehir merkezindeki lojmanlar kaldırılacak, depreme dayanıklı olmayanlar da yıkılacak. Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 209 bin 139, özel bütçeli diğer idarelerin 18 bin 565, yüksek öğretim kurumlarının 12 bin 307, düzenleyici ve denetleyici kurumların 387 adet olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının kullanımında toplam 240 bin 398 kamu konutu bulunuyor. Tebliğle yaklaşık 50 bin lojman satılacak.