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Bakan Gül'den Kadir Şeker davası ile ilgili flaş açıklama

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kadir Şeker soruşturmasının titizlikle yürütüldüğünü söyledi.

Güncel / 12 Şubat 2020 Çarşamba 10:57
Bakan Gül'den Kadir Şeker davası ile ilgili flaş açıklama

Kadına şiddeti önlemek istersek bir kişiyi öldüren Kadir Şeker ile ilgili Adalet bakanı Abdulhamit Gül'den bir açıklama geldi.

Olayla ilgili soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü belirten Gül, 'Hakim savcı sizin gibi insan. Deliller doğrultusunda soruşturma yapılacak' dedi.

Bakan Gül şöyle devam etti:

'Bir kişi tutuklu olunca mahkum gibi değerlendirmek yanlış. Tutuklu diye suçlu demek doğru değil. Salıverilince suçsuz demek de yanlıştır. Hakim savcılarımız soruşturmayı titizlikle yürütecektir.'

Adalet BakanıAbdülhamit GülCinayetMeşru Müdafa

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