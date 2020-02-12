ABD ve Rusya büyükelçiliklerinden karşılık suçlama!

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin "NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" paylaşımına Rusya'dan cevap geldi. ABD'nin 2021 yılı bütçesinde terör örgütü YPG'ye ayrılan 200 milyon dolarlık bütçeyi hatırlatan Rusya Büyükelçiliği "Takdiri size bırakıyoruz" paylaşımını yaptı.
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Suriye'nin İdlib kentinde yaşanan olaylara ilişkin video paylaşımında bulundu. Videoda 'NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız' mesajı verildi.
ABD Ankara Büyükelçiliği, 'Eye On Idlıb' yani 'Gözler İdlib'in Üzerinde' başlıklı videosunu sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştı. Videolu mesajda 'Suriye'de barışın tesis edilmesi ve sivilleri hedef alan Esed rejiminin uluslararası toplum nezdinde normalleşmesine karşı çıkmak için ABD'nin elindeki tüm gücü kullanacağı' belirtildi. Ayrıca videoda 'NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız' denildi.
#EYESONIDLIB pic.twitter.com/KjmchgBEYS— U.S. Embassy Turkey (@USEmbassyTurkey) February 12, 2020
Takdiri size bırakıyoruz pic.twitter.com/wWm31OFMTJ— RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) February 12, 2020