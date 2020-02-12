ABD askerleri, Esad'a bağlı birliklerle çatıştı: 1 ölü

ABD askerleri, Suriye’nin Haseke bölgesinde kendilerini durduran Beşşar Esad rejimi güçleriyle yaşadıkları arbedede 1 rejim unsurunu öldürdü.



Sabah saatlerinde rejim yanlısı çok sayıda "Şebbiha", Haseke-Kamışlı yolu üzerinde Hırbet Ammo köyünde Esad rejimine ait bir kontrol noktasında ABD konvoyunun geçişine engel olmaya çalıştı.



Kaynaklar, devriyenin yolunu kesen milislerin bazılarının silahlı olduğunu ve taraflar arasında yaşanan gerginliğin ardından bir milisin ABD'li askerlerin açtığı ateş sonucu öldüğünü belirtti.



Bunun üzerine Şebbihalar da havaya ateş açarak karşılık verdi.



Olayın ardından ABD askerleri araçlarıyla Haseke kent merkezine dönerken, sivil kılığındaki Şebbihalar da dağıldı.



ABD HAVA SALDIRISI YAPTI



Olayın ardından Haseke'deki Tel Beyder üssünden havalanan ABD'ye ait 2 savaş uçağı, Hırbet Ammo bölgesinde rejim güçlerinin 2 askeri noktasına saldırı düzenledi.



ABD askerlerinin devriye hattında, rejim ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplara ait bazı askeri noktalarının olduğu biliniyor.



ABD güçleri, geçen hafta Haseke'de gerginliğin yaşandığı bölgeye yakın 2 yerde yeni üs ve askeri nokta kurma çalışmaları başlatmıştı.



Öte yandan rejimin haber ajansı SANA, olaya ilişkin geçtiği son dakika haberde, ABD güçlerinin açtığı ateş sonucu bir sivilin öldüğü ve birinin yaralandığını iddia etti.



ABD, PETROL SAHALARINDA VARLIK GÖSTERİYOR



ABD, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla harekat bölgesindeki üslerini boşaltırken petrol sahaları civarında yerleşmeye öncelik vermişti.



YPG/PKK'ya desteğini sürdüren ABD güçleri, halihazırda Suriye'de Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde örgüt işgalindeki bölgelerde toplam 11 üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.



Washington, YPG/PKK'lı teröristlerin işgalindeki petrol sahalarında bulunan askeri üs ve noktalarına da sürekli takviye asker gönderiyor.



ABD Başkanı Donald Trump da ülkenin doğusundaki petrol sahalarını güvence altına aldıklarını ve burada bir miktar ABD askerinin kalacağını ifade etmişti.



Terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölge son dönemde ABD-Rusya çekişmesine sahne oluyor. ABD güçleri, 18 Ocak'tan bu yana, Haseke'nin kuzeydoğusundaki Rümeylan petrol sahasına ulaşmak isteyen Rus askerlerinin yolunu 5 kez keserek dönmelerine sebep olmuştu.