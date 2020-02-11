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NATO'dan İdlib açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ''Esad rejimi ve Rusya, İdlib'de saldırılara son vermeli. İdlib'deki durum son derece endişe verici'' dedi.

Dünya / 11 Şubat 2020 Salı 13:28
NATO'dan İdlib açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Esad rejimi ve Rusya'ya İdlib'deki saldırıların durdurulması çağrısında bulundu.

Stoltenberg, Brüksel'de yarın başlayacak iki günlük Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde konuştu.

"İdlib'deki durum son derece endişe verici" diyen Stoltenberg, ''Esad rejimi ve Rusya'ya çağrıda bulunuyorum. Çünkü Moskova, rejimin saldırılarına destek oluyor. İdlib'deki saldırılar derhal durdurulmalı" şeklinde konuştu.

''Rejim ve Rusya'nın saldırıları sebebiyle insani kriz yaşanıyor'' diyen Stoltenberg yüzbinlerce kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığına vurgu yaptı.

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