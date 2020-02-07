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Kediyi kaldırıma yapıştırdılar

Adana’da bir kedi, ağzı ve gözüne yapıştırıcı sürülerek kaldırıma yapıştırılmış halde bulundu. Yardımsever vatandaşlar kediyi hayvan ambulansına teslim edip bu vahşeti yapanların bir an önce bulunup adalete teslim edilmesini istedi.

3. Sayfa / 07 Şubat 2020 Cuma 23:22
Kediyi kaldırıma yapıştırdılar

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi’nde meydana geldi. Yolda arkadaşıyla yürüyen Hakan Kuzucu (22), bir kedinin kaldırımda sabit durduğunu gördü. Hayvanın ölmüş olabileceğini düşünerek yaklaşan genç, kedinin ağzı ve gözlerinin yapışkan ile yapıştırılıp kaldırıma da vücudunun yapıştırılarak terk edildiğini fark etti. Bunun üzerine Hakan Kuzucu, olayı Adana Büyükşehir Belediyesi Hayvan Ambulansı’na bildirdi. Olay yerine gelen ambulans, kediyi yapıştırıldığı yerden kurtarıp tedavi için barınağa götürdü. Vatandaşlar bu vahşeti yapanların bir an önce bulunmasını istedi.

(Umutcan İşledici/İHA) Kaynak : İHA

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