USD (Alış - Satış) : 6,05 - 6,06 EURO (Alış - Satış) : 6,56 - 6,57

İvriz Barajı'nda 12 flamingo ölü bulundu

Konya’nın Halkapınar ilçesindeki İvriz Barajı’nda 12 tane flamingo ölü bulundu.

Yaşam / 11 Şubat 2020 Salı 11:38
İvriz Barajı'nda 12 flamingo ölü bulundu

Hava şartlarının soğuk geçtiği bugünlerde İvriz Barajı’nda bulunan flamingolar da kış şartlarından olumsuz etkileniyor. Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Bakkal, vatandaşların ihbarı üzerine İvriz Barajı’na gittiklerini belirterek, 12 adet flamingoyu ölmüş vaziyette bulduklarını söyledi.

Başkan Mehmet Bakkal, İvriz Barajı’nda 300 civarında flamingo bulunduğunu tahmin ettiklerini belirterek, ölü bulunan flamingoları inceleme yapılması için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerine teslim ettiklerini belirtti.

Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

TarımOrman MüdürlüğüBelediye BaşkanıFlamingo

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MACRON’A KİM GAZ VERİYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı