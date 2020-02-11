Esad rejimine ait helikopter düşürüldü

Suriyeli muhalifler İdlib’in Neyrab köyünde Esad rejimine ait helikopteri düşürdü. Yerel kaynaklar, helikopterin sivilleri bombalarken düşürüldüğünü aktardı. Kaynak : İHA

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