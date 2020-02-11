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Esad rejimine ait helikopter düşürüldü

İdlib’de muhalifler tarafından Esad rejimine ait helikopter düşürüldü.

Dünya / 11 Şubat 2020 Salı 13:38
Esad rejimine ait helikopter düşürüldü
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Suriyeli muhalifler İdlib’in Neyrab köyünde Esad rejimine ait helikopteri düşürdü. Yerel kaynaklar, helikopterin sivilleri bombalarken düşürüldüğünü aktardı. Kaynak : İHA

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