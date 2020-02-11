USD (Alış - Satış) : 6,05 - 6,06 EURO (Alış - Satış) : 6,56 - 6,57

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atacağımız adımları yarın açıklayacağım

Beştepe'de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'deki rejim saldırılarına değindi. Gerekli karşılığın en üst düzeyde verildiğini söyleyen Erdoğan, "Devamı gelecek, atacağımız adımları yarın açıklayacağım" dedi.

Siyaset / 11 Şubat 2020 Salı 14:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atacağımız adımları yarın açıklayacağım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye rejimine karşı atılacak adımları yarınki grup toplantısında açıklayacak.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni"nde konuşan Erdoğan, İdlib'deki gelişmelere ve rejim saldırılarına değindi.

"Gerekli karşı cevapları en üst düzeyde Suriye tarafına verdik" diyen Erdoğan, "Bunlar, bizim Mehmetlerimize saldırdıkça bedelini çok ama çok ağır ödeyecekler. Özellikle İdlib'de misliyle belalarını buldular. Ama yetmez, daha devam edecek. Atacağımız adımları yarın açıklayacağım" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

"Bir daha asla milletimizin üstünde vesayet gölgesi düşürmeyecek. Kuşatıcı tavrımızı sürdüreceğiz.

Tek parti yıllarında kültür hayatımızı esir alan anlayış, çağ dışı yaftası vurduğu kadim değerlerimizi bu topraklardan söküp atmak için her yolu denedi. Milletin değerlerini, milletin zevk ve kültürünü gerilik emaresi olarak gören bu kültürel faşizm, en büyük darbeyi Türkiye'nin kültür ve sanat hayatına vurdu."

CumhurbaşkanıFaşizmTürkiyeİdlibRecep Tayyip Erdoğan

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MACRON’A KİM GAZ VERİYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı