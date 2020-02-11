Bir ayda 115 ocağa ateş düştü

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı, 2020 Ocak ayı dönemine dair kaza bilançosunu kamuoyu ile paylaştı. Bir ay boyunca ülke genelinde meydana gelen 31 bin 561 trafik kazasında 18 bin 689 kişi yaralanırken, 115 kişi de hayatını kaybetti. Kazalardan 11 bin 955'ine sürücü kurusu sebep olurken, bin 190 kazaya yaya, 233 kazaya araç, 70 kazaya yol, 184 kazaya ise yolcu kusuru damga vurdu. Yılın ilk ayındaki kazalardan 320'sine kırmızı ışıkta durmayan sürücüler yüzünden gerçekleşirken, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere giren 276 sürücü de kazaya davetiye çıkardı. Alkol alıp direksiyon başına geçen 177 kural tanımaz sürücü, yaralamalı ve ölümlü kazalara karıştı. Aşırı hızla araç kullanan 118 sürücü de yaralamalı kazaya sebebiyet verdi.







Bursa'da 2 kişi öldü



Resmi verilere göre; geçtiğimiz Ocak ayında Ankara'da 4, Bursa'da 2, İstanbul'da 7 ve İzmir'de 8 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti. 430 yaralamalı kazanın meydana geldiği Bursa'da 612 kişi hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücülerin anlaştığı kazaların ise rakamlara dahil olmadığı belirtildi. Yeni yılın ilk ayında ülke genelinde 1 milyon 352 bin 9 sürücü ve yayaya 540 milyon 433 bin 854 lira ceza kesildi. Cezalardan 358 milyon 980 bin 967 liralık bölümü kural ihlali yapan araçların plakasına yazıldı. Aynı dönemde alkol alıp direksiyona geçen 16 bin 607 sürücü hakkında ise yasal işlem uygulandı. Çeşitli kural ihlalleri sebebiyle 114 bin bin 779 araç ise trafikten men edildi.







Öte yandan Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği, verilerde sadece kaza yerinde hayatını kaybedenlerin esas alındığını hatırlattı. Dernekten yapılan açıklamada, hastaneye kaldırılan yaralılardan da hayatını kaybedenlerle birlikte bilançonun arttığına dikkat çekildi.











Kaynak : İHA

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