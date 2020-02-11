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ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Ankara'ya geldi

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Suriye’de yaşanan son gelişmeler üzerine beraberindeki heyetle Ankara’ya geldi.

Dünya / 11 Şubat 2020 Salı 22:29
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Ankara'ya geldi
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ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Suriye'de yaşanan son gelişmeler üzerine beraberindeki heyetle Ankara'ya geldi. Ankara Esenboğa havalimanında kısa bir açıklama yapan Jeffrey, “Bugün İdlib'de bizim müttefikimiz Türkiye'nin askerleri, tehditle karşı karşıya ve bu tehdit, Rusya ve Esad hükümetinden geliyor. Sahada şehidiniz var, başınız sağ olsun. Biz bugün Ankara'ya gelip Türk hükümetiyle durumu gözden geçirmek istiyoruz ve mümkün olduğu kadar destek vermek istiyoruz” ifadelerini kullandı.




Jeffrey ile beraber Ankara'ya gelen kıdemli danışmanı Rich Outzen de “Şam rejiminin saldırılarını ABD olarak şiddetle kınıyoruz. Azami dayanışma içerisinde bulunmak istiyoruz. Bundan dolayı Türk müttefiklerimizle yakın irtibat halinde olmayı sürdüreceğiz” dedi.
Kaynak : İHA
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James JeffreySuriyeRusya

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