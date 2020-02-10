SMO rejim hedeflerini vuruyor!

Suriye'nin Lazkiye kırsalındaki Suriye Milli Ordusu, Kırdaha kentinde bulunan rejim güçlerini hedef aldı.



Grad füzeleri ile düzenlenen saldırılarda rejim güçlerine ait noktaların hedef alındığı kaydedildi.



BİR ARACI PATLATILAR!



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteklediği Suriye Milli Ordusu, İdlib'in güneyindeki Kefr Batikh bölgesinde Esad rejimine ait bir askeri aracı patlattı. Rejim askerleriyle dolu aracın havaya uçtuğu o an kameralara yansıdı.



SMO, Esad rejimine ait bir askeri aracı patlattı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteklediği Suriye Milli Ordusu, İdlib'in güneyindeki Kefr Batikh bölgesinde Esad rejimine ait bir askeri aracı patlattı. Rejim askerleriyle dolu aracın havaya uçtuğu o an kameralara yansıdı.

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