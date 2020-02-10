Esad rejimi Halep'i vurdu: 17 ölü

Suriye'de Beşşar Esad rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçakları dün Halep'teki yerleşim bölgelerine hava saldırıları düzenledi.



Sivil Savunma yetkililerine göre, saldırılar sonucu Kefrnuran köyünde 9, Şeyh Ali köyünde 3, Urum As Sughra köyünde 2 ve Etarib'de 3 olmak üzere toplam 17 sivil hayatını kaybetti. Yetkililer, saldırılarda 30 sivilin de yaralandığını ifade etti.



Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.