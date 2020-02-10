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Esad rejimi Halep'i vurdu: 17 ölü

Suriye’de Beşşar Esad rejimi ve Rusya’ya ait savaş uçaklarının dün Halep’teki yerleşim bölgelerine düzenlediği saldırılarda 17 sivil hayatını kaybetti, 30 sivil de yaralandı.

Dünya / 10 Şubat 2020 Pazartesi 09:34
Esad rejimi Halep'i vurdu: 17 ölü
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Suriye'de Beşşar Esad rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçakları dün Halep'teki yerleşim bölgelerine hava saldırıları düzenledi.

Sivil Savunma yetkililerine göre, saldırılar sonucu Kefrnuran köyünde 9, Şeyh Ali köyünde 3, Urum As Sughra köyünde 2 ve Etarib'de 3 olmak üzere toplam 17 sivil hayatını kaybetti. Yetkililer, saldırılarda 30 sivilin de yaralandığını ifade etti.

Kaynak : İHA

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Sivil Savunma

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