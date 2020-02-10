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CZN Burak'tan annesiyle ilgili iddialara açıklama

'CZN' lakaplı Burak Özdemir, annesinin dolandırıcılıktan yakalandığı iddiaları sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı. "Anne gibi kutsal ve hassas bir konuda bile canımı yakarak üzerimden prim yapmaya çalışan bütün basın yayın organlarını kınıyorum" diyen ünlü fenomen, "Ev hanımı olan annemi bile kullanarak bütün bu karalama haberlerini yapanlara karşı bütün hukuki haklarımı savunacağımı belirtmek isterim" dedi.

Güncel / 10 Şubat 2020 Pazartesi 15:51
CZN Burak'tan annesiyle ilgili iddialara açıklama

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Fatih Asayiş Büro Amirliği ekipleri Çapa Tıp Fakültesi'nde bazı doktorların rüşvet talep ettiği bilgisi üzerine çalışma başlattığı ve aralarında bir profesör ve CZN Burak'ın annesinin de olduğu iddia edilen bazı kişilerin gözaltına alındığı iddia edildi.

HABERLER SONRASI CZN BURAK'TAN AÇIKLAMA
CZN Burak çıkan iddialar sonrası annesinin ev hanımı olduğunu ifade ederek şu açıklamayı yaptı;

'Anne gibi kutsal ve hassas bir konuda bile canımı yakarak üzerimden prim yapmaya çalışan bütün basın yayın organlarını kınıyorum. Ev hanımı olan annemi bile kullanarak bütün bu karalama haberlerini yapanlara karşı bütün hukuki haklarımı savunacağımı belirtmek isterim.

Hayatım boyunca hiç kimsenin hakkını yemedim. Kendimi bildim bileli sadece okudum çalıştım kimseye bir yanlışım olmadı. Ancak annem üzerinden bile karalama yapmaya çalışan insanların ben ne amaçla yaptığını çok iyi biliyorum. Bütün sevenlerimizin destekleri için çok teşekkür ederim.'

CZN Burak olarak bilinen internet fenomeni Burak Özdemir'in şu anda 14.3 milyon takipçisi bulunuyor.


Profesörİnternet Fenomeni

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