CZN Burak'ın annesi tutuklandı!

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Fatih Asayiş Büro Amirliği ekipleri Çapa Tıp Fakültesi'nde bazı doktorların rüşvet talep ettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.



Sözcü'den Tugay Saday'ın haberine çalışma kapsamında ameliyatları öne aldırma ve vaadiyle rüşvet talep eden şüphelilerden birinin Profesör Dr. Mazhar Alp Bozbura olduğu belirlendi. Yürütülen takipler sonucu Bozbura'nın hasta yakınlarına Kapalıçarşı'dan pırlanta aldırdığı belirlenince operasyon için düğmeye basıldı.



Polis ekiplerince 7 Şubat Cuma günü düzenlenen operasyonda Profesör Dr. Mazhar Alp Bozbura ve eşi Didem Bozbura'nın da aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı. Emniyette yapılan sorgulamaların ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli de tutuklandı.



CZN Burak'ın annesi çıktı

Genel Cerrahi uzmanı olan Prof. Bozbora'nın mide kelepçesi alanında çalışmalar yaptığı öğrenildi. Tutuklanan Didem Bozbura'nın 'Czn Burak' ismiyle tanınan Burak Özdemir'in annesi olduğu öğrenildi.