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Cumhurbaşkanı başkanlığında Güvenlik Zirvesi yapıldı

İdlib gerçekleşen saldırının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir güvenlik toplantısı düzenlendi.

Güncel / 10 Şubat 2020 Pazartesi 23:31
Cumhurbaşkanı başkanlığında Güvenlik Zirvesi yapıldı

İdlib'de Türk askerine yönelik saldırının ardından Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği bir toplantı düzenlendi.

Toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, MİT Başkanı Hakan Fidan, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun katıldı.

Toplantıda, şehitlerimizin kanının yerde kalmadığı ve saldırıya misliyle karşılık verildiği vurgulandı.

Çatışmaların önlenmesi ve yeni bir göç dalgasının engellenmesi maksadıyla İdlib'de bulunan Türkiye'yi bu kararlılığından hiçbir saldırının vazgeçirmeyeceğinin altı çizildi.

CumhurbaşkanıToplantıTürkiyeİdlibRecep Tayyip Erdoğan

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