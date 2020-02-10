Bir tıkla günün özeti





İdlib’de tansiyon yine yüksek



Bir yanda saldırılar, diğer yanda göç etmek zorunda kalan hayatlar. İdlib’de tansiyon yine yüksek.



...



"PKK/YPG’li teröristler Afrin’de EYP patlattı; 8 sivil öldü, 7 sivil yaralandı"



Milli Savunma Bakanlığı, Afrin’de terör örgütü PKK/YPG’lilerin mazot yüklü varillerin bulunduğu kamyonu patlatması sonucu 8 sivilin hayatını kaybettiğini, 7 sivilin de yaralandığını bildirdi.







...



Hatay’ın Suriye sınırına tank sevkıyatı



Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kilis’ten Hatay’a tank sevkıyatı yapıldı.



...



Bankalar faiz oranlarını serbestçe belirleyebilecek



Bankalarca, mevduata uygulanacak sabit veya değişken faiz oranları serbestçe belirlenecek ancak, vadesiz mevduat faiz oranı yıllık yüzde 0.25’i geçemeyecek.



...



“Yerli 5G teknolojinin altyapısını kurmadan 5G’ye geçemeyiz”



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “5G konusunda geciktiğimiz her günün ülkemize yıllara sari maliyetinin olacağını çıkarmayalım. Yerli 5G teknolojisi altyapısını kurmadan 5G’ye geçemeyiz. Bunun için tüm kurumlarımızın ve firmalarımızın etkin ve hızlı şekilde hareket etmesi şarttır” dedi.



Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.