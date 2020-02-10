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11 araç birbirine girdi!

Ordu’da 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 10 Şubat 2020 Pazartesi 19:41
11 araç birbirine girdi!
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Kaza, Gülyalı ilçesi Karadeniz Sahil Yolu Giresun’dan Ordu istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir yolcu otobüsü, 2 tır ve 8 otomobil, yoldaki aşırı buzlanma nedeniyle zincirleme trafik kazasına karıştı. Kaza sonrası farklı araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Kaza nedeniyle Giresun-Ordu istikameti yaklaşık 40 dakika ulaşıma kapanırken, Ordu’nun giriş ve çıkışlarında tırların girişi geçici olarak durduruldu.

Kent merkezinde sıcaklığın eksi 5 dereceye kadar düştüğü Ordu’da polis ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kaynak : İHA

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