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Sınır birliklerine obüs ve zırhlı araç sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Suriye sınırındaki askeri birliklere obüs ve zırhlı personel taşıyıcılar sevk edildi

Güncel / 01 Şubat 2020 Cumartesi 22:49
Sınır birliklerine obüs ve zırhlı araç sevkiyatı

Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen obüs ve zırhlı araçları taşıyan 15 araçlık konvoy, Hatay'ın Kırıkhan ilçesine geldi.

Obüs ve zırhlı araçların, sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

Suriye sınırına askeri araç sevkıyatı

Hatay'da konuşlu birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenilen araçları taşıyan konvoy, İslahiye ilçesine geldi.

Polis ekiplerinin nezaret ettiği konvoydaki araçların, sınır birliklerinde konuşlandırılacağı kaydedildi.

Fırtına obüsleri Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından askeri birliklere takviye olarak gönderilen zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), Fırtına obüsleri Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.

Obüs ve zırhlı personel taşıyıcısı (ZPT) ile askeri araçlardan oluşan konvoy güvenlik önlemleri altında Reyhanlı ilçesine geldi.

15 araçlık konvoy, sınır hattındaki birliklere doğru hareket etti.

Öte yandan, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde mahallelerdeki çocuklar da ellerindeki Türk bayraklarıyla askeri araçlardaki personele sevgi gösterisinde bulundu.

Askeri AraçTürkiyeReyhanlı

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