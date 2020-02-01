Öğretmen öğrenciye şiddet uyguladı

Pervari ilçesine bağlı Karşıyaka köyündeki ilkokulda ücretli öğretmen olarak görev yapan Burcu Fehime A.'nın, saçını uzun gördüğü N.T., adlı öğrencisine uyguladığı şiddet görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde, Burcu Fehime A.'nın öğrencisinin saçını çektiği görüldü.



Bunun üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Burcu Fehime A.'nın görevine son verildiği öğrenildi. Kaynak : İHA

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