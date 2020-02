Koronavirüs iki ülkede daha görüldü

Çin'de ülke genelinde etkisini giderek artıran yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında can kaybı 259'a çıktı.



Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan (NHC) yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde etkili olan 2019-nCoV salgını nedeniyle virüsten etkilenenlerin sayısı 1795'inin durumu ciddi olmak üzere 11 bin 791'e yükseldi.



Ayrıca koronavirüse yakalandığı şüpheli olan kişilerin sayısı 17 bin 988 olarak açıklanırken, virüse yakalananlarla temasa geçtiği gerekçesiyle müşahede altına alınan kişilerin sayısı ise 118 bin 478'e ulaştı. Ülke genelinde virüsten iyileşerek taburcu edilen hasta sayısı 243 oldu.



Bununla birlikte virüse yakalanma vakası Çin anakarası dışında Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 13'e, Makau Özel İdari Bölgesi'nde 7'ye yükseldi.







SON 25 SAATTE 46 CAN KAYBI



Ayrıca, NHC koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 46 kişinin yaşamını yitirdiği, enfekte vaka sayısının 2 bin 102, şüpheli vakasının ise 5 bin 19 arttığı kaydedildi.



Can kaybı vakalarının büyük çoğunluğu salgının merkez üssü Hubey eyaletinde gerçekleşti. Ülke genelinde 259 can kaybı yaşanırken, sadece Hubey eyaletinde ölenlerin sayısı 249, virüsten etkilenenlerin sayısı ise 7 bin 153 olarak açıklandı.



Bununla birlikte 2019-nCoV'nin yoğun olarak görüldüğü eyaletlerde vaka sayısı Cıciang'da 599, Guangdong'da 520, Hınan'da 422, Hunan'da 332, Anhui'de 297, Ciangşi'de 286, Sıçuan'da 207, Şandong ve Ciangsu'da 202'ye yükseldi.



Başkent Pekin'de 139'a ulaşan vaka sayısı, Şanghay'da 153, Tiencin'de 34 ve Çongçing'de 238'e çıktı.



Diğer yandan “Ülke Geneli Yeni Tip Koronavirüs Salgını Anlık Gelişmeler” platformunun verilerine göre dünya genelindeki toplam vaka sayısı 11 bin 940'a ulaştı.



Çin dışında ise Tayland'da 19, Japonya'da 15, Singapur'da 13, Güney Kore'de 11, Avustralya'da 9 Malezya'da 8, Almanya'da 7, Fransa ve ABD'de 6'şar, Vietnam'da 5, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 4, Kanada'da 3, İngiltere, Rusya ve İtalya'da 2'şer, Nepal, Kamboçya, Sri Lanka, Hindistan, Finlandiya, İspanya, İsveç'te birer vaka görüldü.







İSPANYA VE İSVEÇ'TE İLK KEZ RASTLANDI



İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları özerk yönetiminin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bölgedeki La Gomera adasında koronavirüs şüphesiyle bir hastanede gözetim altında tutulan 5 Alman turistten 1'inde bu virüsün tespit edildiği bildirildi.



Mikrobiyoloji Ulusal Merkezi Carlos III Sağlık Enstitüsü'nde yapılan testlerin sonucu, bir Alman vatandaşında pozitif çıkarken, bunun İspanya'daki ilk vaka olduğu belirtildi.



La Gomera'da gözetim altındaki 5 Alman'dan 2'sinin Almanya'da koronavirüs teşhisi konulan bir kişiyle direkt temasının olduğu bilgisi de paylaşıldı.



Diğer yandan Çin'in Wuhan kentinden tahliye edilen 20 kadar İspanyol vatandaşı Madrid'e getirildi.



Madrid'deki bir askeri hastaneye götürülen İspanyolların, tedbir amaçlı 14 gün gözetim altında tutulacağı açıklandı.



Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve salgına dönüşen yeni tip koronavirüs (2019-nVoC) vakasına İsveç'te ilk kez rastlandı.



İsveç Halk Sağlığı Kurumunca yapılan yazılı açıklamada, Jönköping kentinde bulunan Ryhov Hastanesinde 20 yaşında bir kadında yeni tip koronavirüs vakasına rastlandığı belirtildi.



Genç kadının, Vuhan kentine kısa süre önce turistik ziyaret gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada, 24 Ocak'ta İsveç'e geldiği ve öksürük şikayetiyle hastaneye başvurduğu bilgisi paylaşıldı.



Açıklamada, kadının durumunun iyi olduğu ve virüsün kimseye bulaşmadığı vurgulandı.